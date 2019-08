Codreanu: Până nu vor face pușcărie, în grădinițe vor ajunge alimente alterate

Produsele alterate ajung în școli și grădinițe deoarece în Primărie și unele instituții ale statului există persoane corupte, care ”aranjează” licitații în detrimentul intereselor copiilor și acoperă abaterile admise în cadrul acestui proces, potrivit fostului primar interimar al municipiului Chișinău, Ruslan Codreanu.

”Cea mai mare problemă este corupția, favorizată atât de unii funcționari ai Primăriei, cât și de unele structuri abilitate. Sunt funcționari care se joacă cu lucruri urâte, deoarece ca să pui pe masa copiilor produse alterate este o crimă. Și până când cineva nu va face pușcărie pentru asta, nu vom rezolva problema”, a declarat Ruslan Codreanu.

Ruslan Codreanu a menționat că a denunțat mai multe abateri admise în procesul de achiziție și livrare a produselor în școli și grădinițe. Autoritățile nu au întreprins însă măsuri pentru a stopa aceste ilegalități și a pedepsi vinovații.

”Am expediat multe demersuri la CNA și la Procuratura. În 2016 am avut 17 rețineri și 30 de dosare penale, ca acum patru luni CNA să ne anunțe că nu este nimeni vinovat și că nu sunt probe, deși existau probe audio și video. De asemenea, am anunțat de mai multe ori ANSA că produsele livrate copiilor sunt alterate, iar răspunsul agenției a fost că totul e în regulă. Am insistat să punem agenții economici în lista neagră, dar în zădar. Mie agenții economici mi-au reproșat: voi prin asta nu câștigați nimic”, a relatat Ruslan Codreanu.

Problema alimentației alterate din instituțiile de învățământ a ajuns din nou în atenția opiniei publice, după ce fostul director al grădiniței nr. 177 din Capitală a anunțat Președinția despre faptul că preșcolarii sunt hrăniți cu pește cu viermi, carne de curcan în stare avansată de alterare, pâine cu substanțe toxice.

Mai multe detalii aflați din emisiunea ”ATITUDINI”.

Autor: Maria Dimineț