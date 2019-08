Dă sau nu dă indicații ministrul de Interne Procuraturii Generale – Iată de spune Năstase

Andrei Năstase spune că nu ar fi vorba de indicații politice date procuraturii, ci mai degrabă este vorba de o conlucrare loială între instituțiile statului.

„Ceea ce am spus atunci și pot să spun în momentul de față este că eu îmi doresc ca într-un timp cât se poate de scurt să fie demarate anchete de rezonanță cu privire la uzurparea puterii în stat. A apărut o anchetă la demersul pe care l-am depus eu la Procuratură, vom avea anchete în dosarul furtului miliardului. Consider că în cazul acestor anchete este corect ca procurorul general interimar să vină în Parlament și să solicite ridicarea imunității unor deputați. Nu văd nimic complicat în ceea ce am spus. Suntem într-o democrație în care avem cu toții dreptul să ne exprimăm anumite opinii. Un ministru de Interne este obligat să solicite demararea unor anchete care sunt așteptate de către toți cetățenii”, a declarat Andrei Năstase.

Autor: Eduard Maciac