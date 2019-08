Savanții au soluții contra cancerului, statul nu poate însă să le finanțeze -Detalii

În decurs de mai mulți ani, în cadrul Laboratorului Imunologie și Genetică Moleculara, sub conducerea doctorului în științe biologice Valentina Stratan, au fost efectuate cercetări în domeniul geneticii cancerului. Primele rezultate ale acestor studii au fost aplicate în 2015, iar de atunci zeci de bolnavi de cancer au fost salvați datorită descoperirilor savanților. Cu ajutorul tehnologiilor medicale moderne, savanții pot să studieze minuțios ADN-ul bolnavului și să descopere genele care declanșează cancerul. Datorită acestor rezultate, medicii Institutului Oncologic au posibilitatea să stabilească tratamente individualizate și eficiente pentru pacienți. Despre rezultatele cercetărilor în domeniul geneticii cancerului a vorbit, în cadrul emisiunii ”ATITUDINI”, doctorul în științe biologice Valentina Stratan.

”Am văzut din practica chimioterapiei aplicate la noi. Chiar dacă un pacient are aceeași morfologie a tumorii cu vecinul de salon, fiecare reacționează în mod individual la tratament. Unei persoane o schemă de tratament îi ajută, altuia nu îi ajută și boala progresează. Respectiv efectul tratamentului e zero. Aceasta ne dă un pronostic nefavorabil pentru o schemă de tratament tradițională. Noi din start știm că pacientul va face multiple cure de chimioterapie, care nu vor fi eficiente. Pentru că pacientul are nevoie de tratament țintă, care este un preparat special pe care Institutul Oncologic, prin comisia de specialiști, îl stabilește și îl recomandă pacientului. Am avut pacienți cu speranță mică de viață, cu scheme clasice de tratament. Însă în momentul în care li s-au administrat un preparat țintă, s-au vindecat”, a explicat Valentina Stratan, șefa Laboratorului Imunologie și Genetică Moleculară.

În prezent, investigațiile desfășurate de savanți pentru pacienți sunt contra plată. În viitorul apropiat, costurile acestora ar putea fi acoperite din fondurile de asigurări mediale.

”Am inițiat demersuri pentru ca aceste investigații să fie acoperite din fondurile de asigurări medicale. În prezent, pacienții plătesc prima investigație, până în momentul în care e confirmată diagnoza de cancer. Pentru următoarea investigație, căutăm surse financiare. Este important ca investigațiile moleculare genetice, cât și imunohistochimice să fie introduse în Programul unic al asigurării obligatorii de asistență medicală”, a precizat Valentina Stratan.

Autor: Maria Dimineț