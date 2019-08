Pensia de întreținere după divorț: Iată ce trebuie să cunoașteți

În majoritatea covârșitoare a cazurilor de divorț, soțul este obligat să achite pensia de întreţinere pentru copilul minor ce se încasează din salariul şi/sau din alte venituri în mărime de: 1/4 pentru un copil; 1/3 pentru 2 copii; 1/2 pentru 3 și mai mulți copii.

În cazurile când părintele care datorează întreţinere copilului său are un salariu şi/sau alte venituri neregulate sau flotante ori primeşte salariu şi/sau alte venituri, total sau parţial, în natură, ori nu are un salariu şi/sau alte venituri, precum şi în alte cazuri când, din anumite motive, încasarea pensiei de întreţinere, sub forma unei cote, este imposibilă, dificilă sau lezează substanţial interesele uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate să stabilească cuantumul pensiei de întreţinere într-o sumă bănească fixă plătită lunar sau, concomitent, într-o sumă bănească fixă şi sub forma unei cote din salariu.

Mai mult decât atât, în unele cazuri, soțul este obligat să achite pensie de întreținere nu doar pentru copil, dar și soție sale: dacă femeia este inaptă de muncă din motive de sănătate sau dacă soția nu se poate angaja în câmpul muncii deoarece întreține un copil cu probleme de sănătate. Totodată, în cazul în care copilul are probleme de sănătate instanța de judecată poate să stabilească și alte plăți suplimentare precum: cheltuielile pentru investigații medicale, spitalizarea copilului, ș.a.

În anul 2018, oficial s-au înregistrat 20 399 căsătorii. În același an s-au înregistrat 10,7 mii de divorțuri, în creștere cu 1,4 mii de divorțuri față de anul precedent.