În prag de an școlar: Cât de pregătite sunt instituțiile de învățământ din Capitală

Ultimele pregătiri pentru noul an de studii. Lucrările de reparație în instituțiile de învățământ din Chișinău sunt pe ultima sută de metri. În curând, elevii vor păși pragul școlilor cu noi speranțe, vise și scopuri.

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", directorul Liceului Teoretic "Budești", Sergiu Brânză, a dat asigurări că instituția pe care o conduce este pregătită pentru a primi elevii în noul an de studii.

"Am reușit să finalizăm toate lucrările de reparație, planificate pentru anul acesta. Ne-am încadrat în termenii stabiliți, pentru că am început planificarea lucrărilor încă după vacanța de iarnă. Acum în școală se face curățenie în toată instituția pentru ca elevii să se simtă confortabil", a precizat Sergiu Brânză.

Liceului Teoretic "Budești" este la autogestiune financiară, din acest motiv a fost necesar și ajutorul părinților.

"Din bugetul instituției am procurat materiale. Am avut suport de 200 mii de lei din partea Consiliului local Budești pentru a schimba unele ferestre. Desigur am implicat și părinții acolo unde a fost necesar, nu doar cu bani dar și cu ajutor în cadrul unor lucrări", a spus directorul instituției de învățământ.

Sergiu Brânză a menționat că în noul an de studii instituția își propune să diversifice serviciile școlare și extrașcolare, să participe la un șir de proiecte comunitare și educative, să dezvolte baza tehnico-materială și în majoritatea claselor să existe table interactive și spații moderne, unde copiii vor putea să-și dezvolte creativitatea în timpul lecțiilor.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.