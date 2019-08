Ce i-a lipsit Moldovei în cei 28 de ani de independență

Republica Moldova ajuns să fie cel mai sărac stat din Europa din cauza clasei politice, care niciodată nu a avut un scop comun, nu a acționat în interesul cetățenilor și al țării, ci a jonglat cu declarații politice de moment. Mai mult, partidele politice de la Chișinău nu au un scop comun, lucru ce a dus la bulversarea și chiar scindarea societății.

„După proclamarea independenței, noi am avut un succes foarte mare pe arena internațională. După care am început să stagnăm și nu din cauza că noi suntem răi, incapabili sau inferiori cuiva, am ajuns aici, deoarece sistemul politic e șubred. Nu avem un sistem politic clar, un sistem de partide unite într-un singur scop – securitatea statului și bunăstarea poporului”, spune Nicolae Osmochescu doctor în drept internațional.

Și lipsa unui scop comun a partidele care se perindă la cârma țării nu este singurul factor care impiedică dezvoltarea țării.

„La noi, fiecare partid are obiectivul său, iar asta aduce la ceea că societatea este dezorientată total, iar dacă societatea este dezorientată și scindată, apare indiferența, dar indiferența este egală cu complicitatea”, adaugă Nicolae Osmochescu.

Întrebat despre realizările Moldovei în cei 28 de independență, Nicolae Ocmochescu a răspuns scurt.

„Cel mai mare succes este că pe noi ne-a recunoscut comunitatea internațională”, a conchis fostul membru al Curții Constituționale.

Astăzi s-au împlinit 28 de ani de când Republica Sovietică Socialistă Moldovenească şi-a declarat independenţa faţă de URSS şi a devenit Republica Moldova. În acea zi, 278 de deputaţi au semnat memorabilul document, declarația de independență, iar sute de mii de cetăţeni au salutat, în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău, acest eveniment istoric.

Autor: Silvia Zavadovschi