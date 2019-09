Râzi în hohote, dar te apucă și plânsul: Ce apeluri vin la 112 – Audio, partea II

Sute de apeluri, operativitate maximă, responsabilitate, emoții și griji – așa arată o zi din viața unui operator 112. Aceștia trebuie să manifeste toleranță, răbdare și profesionalism nu doar în cazurile de urgentă, ci și atunci când oamenii au întrebări mai puțin urgente și chiar indecente uneori. În timp ce unii au nevoie cu adevărat de ajutorul specialiștilor, alții sună la 112 pentru a-și cere scuze că au ”cinstit” prea mult, ori au nevoie de consultația unui specialist pentru a cunoaște cum se neutralizează radiațiile electromagnetice.

"Bună ziua, am vrut să întreb la ce oră se începe concertul în Călărași?...Da cu ce se neutralizează undele electromagnetice, pe mine mă deranjează undele!...Cu poliția se poate să vorbesc. Vreau să-mi cer scuze eu oleacă am servit, vă rog foarte frumos să mă iertați. Eu mai mult n-am să cinstesc, poate servesc și nu știu ce mai vorbesc, vă rog foarte frumos să mă iertați….Am o întrebare. Am niște fagi cu miere și vreau să le duc undeva ce mașină trebuie să chem. - Nu știu, chiar la întrebarea dată nu pot să vă răspund. - Da pentru ce ești aici? Dacă lucrezi la "spravacinaia" trebuie să știi tot. – Dvs. ați sunat la ambulanță, poliție și pompieri – Ap’ da, da ei știu toate celea. - Apelați 112 când aveți o urgență. Noi nu cunoaștem unde să vă duceți mierea și cu ce", aceasta sunt "problemele" cu care se confruntă unii oameni.

Potrivit datelor Serviciului Unic de Urgență, în fiecare zi sunt preluate aproximativ 13 mii de apeluri. Până la 70 la sută dintre apelurile preluate au fost false sau nu prezentau o urgență.

"Primim foarte multe apeluri abuzive pentru că cetățenii noștri nu au conștientizat că la 112 se sună doar când este o urgență. Este o problemă, pentru că în acest timp poate sunt persoane care cu adevărat au nevoie de ajutor", a spune specialistului în relațiile publice la Serviciul Național Unic de Urgență 112, Ana Carpovici.

Selecția din înregistrările apelurilor făcute la 112 le găsiți în fișierul atașat.

Notă: Precizăm că vocile operatorilor și apelanților au fost modificate intenționat.