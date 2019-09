Moldova plecată – câți moldoveni au fost adăpostiți de țări străine

Este o tendință globală, însă la puținii oamenii pe care îi are Moldova la ora actuală, demografii nu au cum să nu bată alarma. Potrivit experților în domeniu, dacă am face niște calcule abstracte, a-m vedea că Moldova a rămas fără 900 de mii de oameni, însă cifra reală ar trece de un milion – acest lucru îl confirmă și demograful Valeriu Sainsus.

”Este foarte dificil să constatăm numărul exact al celor care pleacă anual din Moldova, întrucât unii pleacă pe o perioadă scurtă, alții cu tot cu familia se stabilesc peste hotare, însă dacă împărțim remitențele transmise de către moldovenii aflați peste hotare, la salariul mediu care valorează între 1500- 1800 de euro, atunci constatăm că numărul celor plecați peste hotare e în jur de 900 de mii, însă dacă e să luăm în calcul niște amănunte, atunci vedem că numărul trece de un milion”, a declarat demograful Valeriu Sainsus pentru Radio Sputnik Moldova.

Totodată, demograful a menționat că în ultima perioadă se atestă faptul că imigrează familii întregi, nu doar câte o persoană.

Potrivit recensământului din 2004, populația Republicii Moldova se cifra la 3.383.332, însă conform ultimului raport al populației din 2014, țara noastră avea deja sub trei milioane de oameni, mai exact - 2.998.235. Făcând un calcul simplu, în zece ani, Republica Moldova pierde în jur de 400 de mii de cetățeni.

Autor: Tatiana Cebotari