Moldova, paralizată: Transportatorii sistează cursele interurbane – Nu mai mișcă nimeni

Asociația patronală a operatorilor de transport auto este dispusă să stopeze cursele interurbane în cazul în care Ministerul Economiei și Infrastructurii nu va revizui tarifele de călătorie, nu mai puțin de 71 bani per kilometru.

Președintele Consiliului APOTA, Oleg Alexa, a declarat în studioul radio Sputnik Moldova că la ora actuală există sate care nu mai au legătură prin curse regulate cu centrele raionale, iar acest proces durează deja 2 ani și va lua amploare. În pericol sunt și cursele spre Chișinău.

„În curând, și cursele la Chișinău vor fi suspendate pentru că ele nu mai sunt rentabile și companiile de transport se dezic de ele. Dacă această atitudine va continua noi vom stopa executarea curselor și aceasta va fi o altă formă de protest. Vom sta acasă cu unitățile de transport, gările vor fi pustii și pe drumuri vor fi mai puține ambuteiaje”, a declarat Oleg Alexa.

El mai spune că tot ceea ce au obținut operatorii de transport în ultimii 10 ani și ceea ce-i prevăzut de lege, de fapt, s-a obținut prin luptă cu ministerul de profil.

„Ministerul nu are grijă de ramura transportului. Cerințele noastre nu au nicio legătura cu situația politică din țară, pentru că noi această cerință am solicitat-o și anterior. Vrem să prestăm un serviciu calitativ la costuri reale, nu vorbim de supraprofituri. Dacă populația acelor sate consideră că nu trebuie de majorat tariful, eu am mari dubii că ei așa cred. Acolo unde a dispărut unitatea de transport public au apărut taximetriștii care încasează de zece ori mai mult, decât până acum”, a precizat Oleg Alexa.

El a mai declarat că operatorii de transport solictă un tarif de 71 bani per kilometru, pentru că astăzi se lucrează cu un tarif de 48 de bani per kilometru și asta în condițiile în care există și o hotărâre a instanței de judecată din 2012, care spune că tariful tebuia să fie de 58 de bani per kilometru.

Recent, Ministerul Economiei și Infrastructurii a declarat printr-un comunicat că este în proces de examinare a metodologiei de calcul de majorare a tarifelor. MEI este dispus să continue dialogul cu operatorii de transport, în condițiile în care aceștia vor veni cu un plan de acțiuni clar determinat, inclusiv, ajustarea treptată a tarifelor, luând în considerare capacitatea de plată a cetățenilor, iar toate deciziile privind tarifele vor fi supuse consultărilor publice.

Autor: Eduard Maciac