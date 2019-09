Vladimir Bolea, despre cele 100 de zile ale noii puteri: Avem o stare de bine

La o sută de zile de la preluarea puterii de către alianța PSRM-ACUM, actuala majoritate parlamentară nu se poate lăuda cu o listă lungă de realizări, însă sunt destule pentru a transmite o stare de bine. Declarația a fost făcută de către deputatul PAS/blocul ACUM, Vladimir Bolea în cadrul emisiunii ”Logica Puterii” de la radio Sputnik Moldova.

”Avem o stare de bine. Înțelegem că lucrurile merg pe făgașul cel bun. Se lucrează la reformele începute de zeci de ani. Am eliberat Republica Moldova de puterea unui singur om, am anulat sistemul mixt și am revenit la sistemul proporțional de vot, am zdrobit izolarea internațională a Republicii Moldova, vorbesc inclusiv de China și Federația Rusă, toate având ca bază interesul național al Republicii Moldova”, spune Vladimir Bolea.

Referindu-se la realizările pe plan economic, Bolea a menționat că trebuie să așteptăm rapoartele ministerelor direct responsabile de bunăstarea oamenilor.

”Aici ar trebui să așteptăm raportul ministerul Economiei și cel al Agriculturii, căci ei sunt direct responsabili de reformele menționate”, spune Vladimir Bolea.

Amintim că în data de 9 iunie, Partidul Democrat a anunțat că se retrage de la guvernare, iar Guvernul Filip își dă demisia și eliberează clădirile instituțiilor de stat. Anunțul PD, făcut după o ședință de partid și întâlniri cu diplomații marilor puteri, dezamorsează criza de o săptămână în care PD a refuzat să cedeze puterea revendicată de noul guvern al PSRM-ACUM.