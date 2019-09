Cu ce îi cucerește Moldova pe investitorii străini

Federația Rusă a fost dintotdeauna unul dintre partenerii economici strategici ai Republicii Moldova. Indiferent că vorbim de importuri sau exporturi, țara noastră este strâns legată pe anumite sectoare de piața Federației Ruse. Declarația aparține directorului general al Agenției de Investiții, Rodica Verbeniuc, și a fost făcută pentru Radio Sputnik Moldova în cadrul Forumului Economic Moldo-Rus.

„Rusia a fost mereu unul dintre partenerii noștri strategici de mare importanță, atât sub aspectul importurilor, cât și al exporturilor. Chiar dacă sub aspectul exporturilor se cunoaște o tendință de diminuare, sub cel al importurilor Rusia se clasifică pe poziția a doua printre partenerii strategici. Este o piață foarte mare pentru produsele noastre”, spune directorul Agenției de Investiții, Rodica Verbeniuc.

Ea menționează că, datorită poziției geografice pe care o are, țara noastră poate deveni acea punte atât de necesară între Est și Vest.

„Moldova poate fi o punte pentru investitorii din Federația Rusă care sunt interesați de piața Uniunii Europene. Moldova poate fi acel hub care să ofere condiții de optimizare a costurilor și cheltuielilor, de acces la o forță de muncă liberalizată…”, adaugă Rodica Verbeniuc.

Directorul Agenției de Investiții a prezentat în cadrul Forumului Economic Moldo-Rus oferta țării noastre pentru investitorii străini.

„Venim cu o prezentare a climatului investițional, a poziției Republicii Moldova în rating-urile internaționale, vom vorbi despre acele facilități fiscale și economice pe care le au investitorii străini, odată ce aleg să investească în țara noastră. Vom prezenta drept modele de business parcul virtual IT și zonele economice libere care sunt dedicate acelor întreprinzători pentru activitate de producție menită către export, vorbim despre balanța comercială – import, export”, subliniază specialistul.

Autor: Silvia Zavadovschi