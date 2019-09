Ce a reușit, dar și care sunt cele mai mari restanțe ale Guvernului Sandu

Cele 100 de zile de activitate a Guvernului Sandu, sub lupa expertului economic Veaceslav Ioniță. Care sunt reușitele, dar și ce restanțe are acest Executiv.

Expertul economic Veaceslav Ioniță a vorbit în cadrul emisiunii „Atitudini” despre realizările și restanțele Guvernului Sandu. Potrivit lui Ioniță, restabilirea relațiilor cu partenerii externi și deblocarea finanțării din exterior reprezintă cele mai mari realizări a Executivului Sandu în cele 100 de zile de activitate. Expertul recunoaște că aceste deblocări ne vor costa mult, doar că Guvernul Sandu nu a avut altă soluție.

„În 100 de zile multe nu poți face, dar cel puțin poți trasa anumite perspective. În aceste 100 de zile Guvernul Sandu a reușit să restabilească relațiile cu partenerii externi, vorbim de Fondul Monetar Internațional și toți ceilalți. Aceasta, pe de o parte ne-a costat foarte mult, deoarece au fost anulate mai multe prevederi ale politicii fiscale, inclusiv favorabile mediului de afaceri, dar poziția FMI-ului a fost una foarte clară. Guvernul Sandu a reușit să restabilească aceste relații, ceea ce înseamnă costuri enorme. În opinia mea, ei nu au avut altă soluție”, spune expertul economic, Veaceslav Ioniță.

Potrivit expertului, anul 2018 a fost unul dificil pentru țara noastră. Și asta deoarece, anul trecut, valoarea împrumuturilor nerambursabile obținute de Republica Moldova a fost de 15 ori mai mică decât în 2014.

„Noi am reușit cumva să depășim izolarea financiară externă, granturile în acest an sunt mai mari decât anul trecut. În 2018, granturile au fost minimum din istoria noastră, 0,2% din PIB, de 15 ori mai puțin decât în 2014. Din cauza acestei situații de izolare în care am fost, Republica Moldova a ratat cel puțin 21 miliarde de lei sub formă de grant”, adaugă Veaceslav Ioniță.

Guvernul mai are însă foarte mult de lucrat la capitolul demonopolizarea exporturilor.

„Guvernul a spus clar că dorește să demonopolizeze economia, lucru care nu s-a întâmplat. Exporturile de producție agricolă au crescut cel mai mult în ultimii ani, mai exact, în ultimii patru ani avem o dublare a exporturilor de produse cerealiere însă această piață este monopolizată. În 100 de zile nu s-a reușit rezolvarea acestei probleme. Sper că în următoarele două luni vom debloca exportul produselor agricole. În rest pe toată dimensiunea în ceea ce înseamnă monopolizare mai avem de lucrat”, adaugă Veaceslav Ioniță.

Amintim că prim-ministrul Maia Sandu a prezentat ieri raportul Guvernului pentru primele 100 de zile de activitate.