"Cine, dacă nu tu?": Concert de caritate în susținerea copiilor din familii defavorizate

Pe 12 octombrie, la ora 17:00, la Sala cu Orgă din Capitală, va avea loc spectacolul caritabil "Cine, dacă nu tu?", în susținerea copiilor defavorizați.

La concert vor evolua mai mulți interpreți moldoveni de talie înaltă precum: Geta Burlacu, Serj Cuzenkoff, Tatiana Costiuc, Lilia Solomei, Nata Boboc, Cristina Scarlat, Eugen Ursu și alte vedete din țara noastră.

Concertul este organizat la inițiativa Fundației de caritate "Always with you", care adesea, se implică în diverse activități caritabile în susținerea copiilor nevoiași.

"Din păcate, nu avem posibilitatea să-i ajutăm pe toți copiii, dar ne străduim să susținem măcar cât de puțini copilași", a spus fondatorul Fundației de caritate, Senciuc Nicolai.

Potrivit directoarei Fundației, Natalia Rotaru, din vânzarea biletelor se vor procura rechizite școlare, produse de igienă și produse alimentare pentru 60 de copii dintr-un centru de plasament din Taraclia. Totodată, se va acorda ajutor financiar familiilor defavorizate.

"Împreună vom aduce lumină și o rază de speranță acestor copii. Hai să fim mai buni", a îndemnat Natalia Rotaru.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.