Cine a orchestrat scandalul insulinei: Fosta ministră a Sănătății face dezvăluiri

Scandalul în jurul analogului de insulină ”Strim” a apărut la scurt timp după ce în iunie 2019 a fost schimbată conducerea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Autoritățile din Sănătate au declarat atunci că analogul de insulină ”Strim”, achiziționat în perioada în care ministrul Sănătății era Silvia Radu, a provocat mai multe reacții adverse. În consecință, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMED) a suspendat utilizarea preparatului până la elucidarea cauzelor. După câteva zile de discuții aprinse și căutarea țapilor ispășitori, subiectul a fost abandonat.

Între timp, Comisia medicamentului a AMED a analizat calitatea analogului de insulină și a confirmat: ”Strim” corespunde calității. Cu toate acestea, Agenția amână reintroducerea preparatului în nomenclatorul medicamentelor, exclus anterior din cauza reacțiilor adverse, care nu au fost demonstrate nici până în prezent.

”Au fost lansate speculații și acuzații, însă până la urmă nu am văzut probe. Am câteva întrebări la care nu am primit răspunsuri: au fost reacții adverse sau au fost erori de utilizare a medicamentului, deoarece medicii nu au fost instruiți. Dacă au fost reacții adverse, a fost informat producătorul, i s-au cerut explicații, așa cum era firesc? De ce, dacă Comisia medicamentului a dovedit că nu au fost reacții adverse, preparatul nu a fost reintrodus în nomenclator?”, a declarat Ruxanda Glavan.

Pentru a elucida aceste neclarități, deputata a solicitat oficial explicații de la AMED și Ministerul Sănătății. Și iată cum au reacționat autoritățile din sănătate:

”Am făcut interpelări către AMED și Ministerul Sănătății, unde am formulat mai multe întrebări cu privire la acțiunile autorităților din sănătate, am solicitat copii ale proceselor verbale cu privire la reacțiile adverse. Nu am cerut ceva suplimentar. AMED spune însă că are nevoie de timp. Nu înțeleg de cât timp este nevoie pentru a face niște copii la dosarele cu reacțiile adverse speculate în spațiul public. Am întrebat AMED dacă au fost diferențiate aceste reacții adverse, cum au apărut, cine au fost medicii care le-au raportat. Totodată, am întrebat ministerul dacă au fost instruiți medicii să administreze preparatul, dacă au fost monitorizați pacienții după administrare”, a menționat Ruxanda Glavan.

Potrivit deputatei, Hotărârea de Guvern care reglementează implementarea tratamentului în baza analogului de insulină ”Strim” cerea Ministerului Sănătății să întreprindă următoarele acțiuni:

”Hotărârea de Guvern prevede ca Ministerul Sănătății, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, să actualizeze protocoalele pentru tratamentul pacienților cu diabet, să elaboreze un algoritm de conduită pentru diabetici, și să asigure instruirea medicilor. De ce Ministerul Sănătății nu și-a onorat obligațiunile? De ce nu au instruit medicii? De ce nu a elaborat un algoritm care să stabilească cine dintre pacienți necesită analogi de insulina?”, a conchis Ruxanda Glavan.

Precizăm, reprezentanții Ministerului Sănătății și AMED au refuzat să participe la emisiunea ”ATITUDINI”, pentru a discuta acest subiect. Totuși, astăzi, ministrul Sănătății a anunțat în cadrul unui briefing despre faptul că AMED va reinclude în nomencaltor preparatul ”Strim”. Ala Nemerenco a precizat că reacțiile adverse înregistrate au fost provocate de administrarea incorectă a insulinei. În acest context, a criticat conducerea precedentă a Ministerului Sănătății pentru faptul că nu a întreprins măsurile necesare pentru a instrui medicii și pacienții și de a preveni astfel de situații. Ala Nemerenco a precizat că în prezent doar 3500 de pacienți necesită și administrează acest tip de insulină, deși a fost achiziționată o cantitate pentru 13 000.

Mai multe detalii aflați din emisiunea ”ATITUDINI”.