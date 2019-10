Ce planuri ai pentru acest weekend? Participă la un maraton de caritate – detalii

Pe 6 octombrie, la ora 10:00, în Parcul Valea Morilor din Capitală, se va desfășura cea de-a 4-a ediție a maratonului de caritate și prima ediție RACE for the CURE, organizată de către grupul de inițiativă Run Pink Moldova. Echipa Run Pink Moldova face parte din cursa internațională RACE FOR THE CURE - cel mai mare eveniment de educație și strângere de fonduri pentru cancerul de sân din lume.

CATEGORII CURSĂ:

• Alergare 5 km - pentru profesioniști și amatori

• Alergare 2,5 km - pentru amatori

• Fitness Walk 5 km - plimbare la pas rapid (jogging)

• Fun Walk 2,5 km– plimbare la pas ușor

Astfel, în această duminică sunt invitați toți doritorii de a participa la o cursă de solidaritate. Din banii pentru procurarea biletelor vor fi achiziționate lucruri necesare femeilor care suferă de cancer mamar: peruci din păr natural, proteze mamare, ș.a.

"Nu este un maraton de rezistență este o cursă de solidaritate pentru a demonstra acestor femei că suntem alături și nu suntem indiferenți", a subliniat fondatorul Run Pink Moldova, Adriana Rotaru.

Biletele pot fi procurate online sau chiar la locul desfășurării evenimentului.