Cum comunică guvernarea cu oamenii de afaceri de la noi

Iurie Nicov este proprietarul unei fabrici de uscare a legumelor din raionul Ungheni. Omul de afaceri spune că odată cu schimbarea guvernării se simte mai liber, sentiment pe care îl simt și alții antreprenori din cercul lui. Totuși, businessmanul se plânge de lipsa de comunicare dintre autorități și mediul de afaceri.

„La ziua de astăzi este o mare discrepanță în discuția dintre antreprenori și guvernare. Această prăpastie dintre mediul de afaceri și guvernare este foarte mare. Eu, practic, scriu zilnic scrisori, bat în toate ușile, dar nu sunt primit de nimeni, și nici măcar nu suntem invitați la vreo discuție cu oficialii. Am trimis la vreo cinci direcții scrisori și după trei luni am primit doar un răspuns de la Ministerul Finanțelor, în care ni se spune că am primit un răspuns anterior și să citim primul răspuns. Asta, deși noi am scris o scrisoare lungă, cu întrebări concrete”, a declarat Iurie Nicov în studioul Sputnik Moldova.

Omul de afaceri este conștient că unele procese sunt frânate de către oamenii de la nivelurile de mijloc, care nu fac decât să opună rezistență schimbărilor anunțate.

„Eu îmi dau seama că s-a schimbat doar conducerea de la vârf, în rest, au rămas aceeași oameni, iar cei din rândurile de mijloc cunosc istoriile neplăcute și le dau într-o parte pentru a nu ajunge pe masa superiorilor”, adaugă Iurie Nicov.