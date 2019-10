Voronin, despre Kroll: L-am citit și nu am înțeles nimic

Fostul președinte al țării consideră irelevante rezultatele anchetei parlamentare privind frauda bancară. ”Numai vorbărie și demagogie. Pe urmă vor găsi un ”strelocinik” (țap ispășitor - n.n.) pe care îl vor face vinovat. Să fie eliberați din funcții și pedepsiți toți cei care, în decursul anilor, s-au folosit de banii statului. Și încă să întoarcă banii cu dobândă. Nu văd însă cine ar putea să facă acum acest lucru”, a opinat Vladimir Voronin.

Superficial este și raportul Kroll, în opinia lui Vladimir Voronin. Documentul nu oferă informații despre scopul devalizării sistemului bancar și beneficiarii banilor furați din Banca de Economii, Banca Socială și Unibank.

”Am luat acest raport, care are 54 de pagini, l-am citit și nu am înțeles nimic! Numai apă! Raportul nu dezvăluie cine sunt agenții economici și persoanele fizice care au beneficiat de credite neperformante. De ce pe unii trebuie să-i lăsăm fără imunitate parlamentară, dar pe alții să-i lăsăm să stea ascunși sub mesele din Parlament”, a menționat Vladimir Voronin.

