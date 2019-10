Eroii zilelor noastre: Sportivii moldoveni, care au alergat 119 km prin deșert

Valeriu Arnăutu, Vasile Tihon și Vitalie Gheorghiță sunt cei trei ultramaratoniști care au experimentat pentru prima dată un traseu ultra de-a lungul dealurilor și văilor din Cappadocia, un patrimoniu mondial UNESCO cu minuni naturale excepționale și un patrimoniu istoric fără egal. Sportivii au parcurs o distanță imensă - 119 km. Competiția a luat start la ora 7 dimineața și a durat 24 de ore.

Orice învingător visează să înfrunte această râvnită distanță de maraton pentru a-și demonstra că este capabil de ceva.

Moldovenii au revenit acasă entuziasmați, cu multe emoții și experiențe pe care le-au împărtășit în studioul Radio Sputnik Moldova.

"De când mă țin minte, am această pasiune de a alerga. Este un sport individual, unde pot să-mi manifest talentul și tăria de caracter. Este o profesie, dar și un hobby pentru mine. Deja de 18 ani fac antrenamente zilnice. În acest an am parcurs 6000 km. Nu voi uita niciodată experiența prin care am trecut", a povestit antrenorul la alergări și campionul țării la acest gen de sport Vitalie Gheorghiță.

Și Vasile Tihon, care este trainer pe vânzări la o companie arhicunoscută din Moldova, ne-a mărturisit care este pasiunea lui pentru sport și emoțiile pe care le-a avut la Salomon Cappadocia Ultra-Trail din Turcia.

"În 2016 am participat pentru prima dată la Fun Run Marathon. Ulterior, am acceptat provocarea unui prieten de a alerga 42 km. Această distanță mă speria, dar mi-a reușit. Am o experiență deja de 3 ani. În acest an am parcurs 2800 km. Acum sunt extrem de bucuros că am reușit să parcurg o distanță de peste 119 km. Este cea mai mare victorie de până acum. Acum am impresia că pot face orice", a relatat sportivul.

Valeriu Arnăutu este directorul unei rețele cunoscute de magazine de la Bălți. El nu a crezut vreodată că va îndrăgi atât de multe acest gen de sport și niciodată nu și-a imaginat că va participa la un maraton internațional de asemenea anvergură.

"Am început a alerga pentru a scădea din greutate și pentru că îmi doream o schimbare în corpul meu. De fapt, totul a început când am acceptat provocarea de a participa la cel de-al doilea maraton, organizat la Chișinău. Primii 10 km au fost un chin pentru mine. Practic acest gen de sport timp de 3 ani. În acest an am parcurs în alergări 2300 km", a subliniat Valeriu Arnăutu.

Sportivii spun că vor mai participa la asemenea ultramaratoane, însă acum urmează o perioadă în care au nevoie de puțină recuperare.

Cappadocia este o regiune semidesertică din centrul Turciei. Este cunoscut pentru coșurile sale de magie - formațiuni de roci în formă de con ridicat, care sunt deosebit de numeroase în Pashabag (Valea Călugărilor) și Valea Goreme. Regiunea este renumită și pentru locuințele din epoca bronzului, care au fost sculptate în văi de către troglodiți (oameni de peșteri), apoi folosite de creștinii timpurii ca adăposturi.