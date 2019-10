Ion Enache: Compozitorul sentimentelor intense – Interviu

Ion Enache a scris o mulțime de cântece memorabile și muzică pentru spectacole de teatru. El a rămas fidel frumoasei, dar și anevoioasei sale vocații – de a crea o sărbătoare cu fiece creație pe care o semnează.

De mai mulți ani este stabilit cu traiul la București, dar de fiecare dată revine cu mult drag acasă.

"Aici am copilărit, am crescut, am învățat. Cele mai frumoase amintiri le am în Moldova", a declarat Ion Enache într-un interviu pentru Sputnik.

Întrebat care este opinia lui despre procesul muzica din Republica Moldova, Enache a răspuns:

"Mi se pare că prea multă atenție i se acordă muzicii de petrecere. Urechea ascultătorului devine dependentă de această muzică. Celelalte genuri nu știu cum sunt date la o parte", a menționat compozitorul.

Totodată, Enache spune că un compozitor trebuie să răspundă cerințelor timpurilor pe care le trăiește, însă fiecare are publicul său.

"Compozitorul trebuie să facă ceea ce-i place și dacă ascultătorilor le place ce face Ion Enache atunci creația mea e binevenită", a precizat el.

Pe 23 octombrie, îndrăgitul și cunoscutul compozitor a împlini frumoasa vârstă de 70 de ani. Cu acest prilej, la Chișinău s-a desfășurat un spectacol de excepție, dedicat maestrului. La spectacolul "Mi-e dor să mă întorc acasă…" au participat artiști cunoscuți, care pe parcursul activității lor au colaborat cu renumitul compozitor. În premieră, pe scena Palatului Național au răsunat noi piese, una dintre ele fiind interpretată chiar de către Ion Enache.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.