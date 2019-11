Luminița Suveică, despre vacanța în Bali: Orice femeie merită răsfățată

Luminița Suveică a fost într-o vacanță neobișnuită. Timp de zece zile nutriționista a avut parte de experiențe unice: meditații pe malul oceanului, yoga, exerciții de recuperare spirituală și multe alte activități care au ajutat-o să-și restabilească echilibrul emoțional.

"Înainte de a pleca aveam nevoie de opt ore de somn. Acum dorm cinci ore și deja e suficient. Atâta energie am și sper să o mențin cât mai mult timp. Consider că o asemenea experiență este necesară pentru toate femeile. Orice femeie merită să fie răsfățată", a relatat ea.

Pe lângă activitățile distractive nutriționista a vizitat locuri superbe și a interacționat cu balinezii. Spune că a fost impresionată de generozitatea copiilor de acolo și bunătatea care strălucea în ochii lor.

"Am dăruit mai multor copii bomboane, rechizite și alte lucruri de care s-au bucurat enorm. Am rămas uimită când am văzut că se împart între ei, iar dacă unui copil îi ofereai cadoul deja a doua oară el spunea că deja a primit ceva și î-l va chema pe cel ce nu are", a povestit Suveică.

Despre alte activități impresionante de care a avut parte Luminița Suveică aflați din interviul audio atașat.