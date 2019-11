Motivul pentru care Andrei Năstase a pierdut Capitala

Andrei Năstase și-a subestimat contracandidatul, s-a prezentat absolut nepregătit în campania electorală, mizând pe votul geopolitic, și a avut un comportament arogant în timpul dezbaterilor electorale. Astfel explică politologul Pavel Midrigan înfrângerea candidatului blocului ACUM din data de 3 noiembrie.

”Domnul Năstase și-a supraapreciat poziția și i-a jucat festa – performanța scăzută, nivelul de cunoștințe și aroganța. În acest scrutin am văzut că persistă vectorul geopolitic ăștia au probleme. Așa a venit Dorin Chirtoacă pe valul geopoliticii, că vin rușii cu tancurile, și altele”, a declarat Pavel Midrigan în cadrul emisiunii „Atitudini” de la Radio Sputnik Moldova.

Spre deosebire de Andrei Năstase, Ion Ceban a dat dovadă că cel puțin cunoaște problemele Chișinăului.

”Domnul Ceban și-a pus scopul să ajungă primar de mai mulți ani și noi am văzut asta. El a renunțat până și la funcția de deputat pentru a fi consilier municipal, plus că are studii în domeniu, are pregătire în exterior”, a adăugat Pavel Midrigan.

Amintim că în turul doi al alegerilor locale generale din data de 3 noiembrie, candidatul Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, Ion Ceban, a câștigat primăria Chișinău cu votul a 52% din alegători.

Acesta l-a învins pe candidatul Blocului ACUM, Andrei Năstase, care a acumulat 47,61% din voturi, cu o diferență de 11 294 de voturi.