Zilele Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă": Instituția împlinește 75 de ani

Cu prilejul actualei aniversări, Biblioteca Municipală organizează un șir de evenimente pe tematici profesionale și socio-culturale, menite să contribuie la promovarea bibliotecii și unor noi metode de activitate în serviciul utilizatorului: întâlniri cu scriitori, prezentări de carte, dialoguri cu personalități, prezentări ș.a.

"Am pregătit un program de activități prin care se vor pune în valoare colecțiile, serviciile, partenerii și personalul instituției", a declarat pentru Sputnik directorul interimar al Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă", Eugenia Bejan.

Pe parcursul săptămânii vor avea loc activități din cadrul celor mai populare servicii și programe oferite de bibliotecă utilizatorilor de diverse vârste: Fiecare copil merită o poveste, Ora să ȘTIM, CodeLab – Învață coding la bibliotecă, Clubul de robotică, Salonul literar-artistic "La Creangă", Clubul "Generația Zet", ABC-ul bunelor maniere, Песня на два голоса: писатель + художник și altele.

Adolescenții sunt invitați să-și demonstreze abilitățile cognitive și creative, participând la Ring-ul intelectual "When in doubt, Look up... in Encyclopedia Britannica" (18 noiembrie, ora 14.00), Concursul Tinerilor Traducători (20 noiembrie, ora 14:00), Concursul de postere "Promovăm biblioteca împreună" (24 noiembrie, ora 14:00).

Nu vor lipsi din program nici întâlnirile cu scriitorii, copiii având posibilitatea să participe la lansările cărților "Iubesc și rostesc" de Petre Popa și "Grija pentru Pământ" de Sergiu Botezatu. Prietenul și oaspetele drag al bibliotecii, scriitorul ieșean Ion Muscalu, autorul unor romane istorice cu subiecte inedite, va fi protagonistul unui medalion literar organizat joi, 21 noiembrie, la ora 14.30.

Momentul culminant al evenimentului va fi gala utilizatorilor, partenerilor și prietenilor Bibliotecii Naționale pentru Copii "Ion Creangă", care va avea loc vineri, 22 noiembrie, la ora 15.00, în sala de spectacole a Teatrului Republican de Păpuși "Licurici".

"Vom oferi diplome de recunoștință partenerilor noștri și vom premia cei mai fideli cititori ai bibliotecii", a punctat Eugenia Bejan.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.