Statistici îngrijorătoare: Cum oprim exodul studenților moldoveni

O problemă majoră pe care o are învățământul universitar din Republica Moldova este micșorarea continuă a numărului de studenți. Doar în ultimii 12 ani, numărul de studenți s-a redus de două ori: de la 128 de mii în anul de studii 2006-2007, la 60 de mii în anul de studii 2018-2019. Potrivit datelor statistice, de la an la an, numărul studenților din Republica Moldova, în loc să crească, descrește cu cinci mii de persoane.

Cauzele scăderii în continuu a numărului studenților sunt multe: diminuarea natalității și exodul populației peste hotare, dar și incapacitatea universităților din Republica Moldova de a ține pasul cu cele de peste hotare.

Potrivit directorului executiv al Asociației Businessului European, Mariana Rufa problema constă în calitatea studiilor în Moldova, dar și în faptul că tinerii, pur și simplu, nu-și mai văd viitorul acasă.

"Dacă Moldova ar avea pe piață câteva programe acreditate internațional cu posibilitatea de a obține diplome în rezultatul acestor programe care sunt recunoscute și în SUA, Australia, Europa, credeți-mă, că numărul de studenți care pleacă peste hotare ar scădea. Unul din motive pentru care studenții aleg să plece este calitatea învățământului în Moldova, care nu este suficientă și nu corespunde cererilor de pe piață", a declarat Mariana Rufa.

Dacă anterior instituțiile de învățământ superior mențineau un număr constant de studenți, în prezent, sunt facultăți la care numărul candidaților la înmatriculare nu este suficient. Scăderea numărului studenților de la an la an este una dramatică, fapt care atestă o situație extrem de proastă pentru Republica Moldova în prezent și care va avea efecte devastatoare peste câțiva ani, când un șir de universități vor fi închise, pur și simplu, iar profesorii universitari vor rămâne pe drumuri.

În Republica Moldova activează 32 de instituţii de învăţământ superior de stat şi private, la Chişinău, Bălţi, Cahul, Taraclia şi Comrat.