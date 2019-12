Important pentru toate fetele! Cum îți dai seama dacă un băiat vrea să te folosească

Sute de minore din Moldova ajung mame în fiecare an. Cele mai multe dintre ele nasc copiii în afara unei căsătorii, iar tații se dezic de prunci din diferite motive. Cert este că, în majoritatea cazurilor, fetele ajung să conceapă copii sub presiunea partenerilor, care folosesc diferite tertipuri pentru a le duce în pat. Specialiștii atarg atenția că decizia privind începerea vieții sexuale trebuie să fie una chibzuită și nicidecum luată în grabă sau sub presiune.

„Dacă fata nu este pregătită moral pentru începerea relațiilor sexuale, trebuie să spună NU! Și nicidecum să nu cedeze presiunilor psihologice. De multe ori, băieții le reproșează fetelor că dacă refuză să facă sex, înseamnă că ele nu îi iubesc, să nu cedeze acestor reproșuri. Un băiat care iubește respectă decizia fetei, el acceptă condițiile puse de fată și nu pune presiune”, a declarat medicul ginecolog-obstetrician din cadrul Institutului Mamei și Copilului Svetlana Jubârcă în cadrul emisiunii „Atitudini”, de la Radio Sputnik Moldova.

Multe dintre minorele însărcinate care ajung la Institutul Mamei și Copilului vin din familii social vulnerabile. Ele ajung să aibă relații sexuale pe fonul presiunilor venite din partea partenerilor, care sunt cu mult mai mari decât ele, spune medical.

„În majoriotatea cazurilor pe care le-am avut, fetele vin din familii social-vulnerabile, iar băiații vin de peste hotare, de unde le aduc daruri sub formă de telefoane, haine. După ce primesc aceste cadouri, fetele se simt obligate. De obicei, fetele sunt invitate la cafea, în localuri. Ele trebuie să conștientizeze că nimic nu se oferă gratuit. Trebuie să analizeze situația și dincolo de aceste invitații”, adaugă medicul.

De precizat este că, numai în 2017, 1322 de adolescente cu vârsta de până la 19 ani au devenit mame. Din acestea, 62,6% au născut copii în afara căsătoriei. Anul trecut, 2167 de tinere cu vârsta de până la 19 ani au devenit mame.