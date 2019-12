Eveniment select în Capitală: Degustarea vinurilor autohtone, premiate cu aur - detalii

Producătorii de vin vor prezenta noutățile sezonului – vinurile din ultima recoltă, dar și cele de colecție. Evenimentul va avea loc în data de 13 decembrie, ora 18:00, în incinta Palatului Republicii.

Vizitatorii vor avea ocazia să se delecteze cu cele peste 300 de vinuri, spumante, albe, rose și roșii, dar și divinuri oferite de cei peste 50 de vinificatori reuniți sub brandul unic de țară "Vinul Moldovei. O legendă vie". Printre aceștia se vor regăsi aproximativ 20 producători mici de vinuri.

"Acest lucru ne bucură în mod deosebit, pentru că demonstrează o restructurare și diversificare a produsului național. Toate acestea vor fi prezentate într-o ambianță deosebită: muzică live, expoziții și dansuri", a precizat pentru Sputnik Diana Lazăr, vicedirectoarea Proiectului de Competitivitate al USAID Moldova.

Vernisajul Vinului este un eveniment select, dedicat promovării culturii vinului și a consumului vinului de calitate în Republica Moldova.

Pentru prima dată, evenimentul a fost organizat în 2011 și are loc în mod tradițional de două ori pe an, în ediții de primăvară și de iarnă, sub egida brandului de țară "Vinul Moldovei. O legendă vie".

Cea de-a XVII-a ediție a Vernisajului Vinului este organizată de Oficiul Național al Viei și Vinului (ONVV), în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Asociațiile producătorilor de produse vitivinicole cu IGP "Codru", "Valul lui Traian", "Ștefan Vodă", "Divin" și cu susținerea partenerului strategic – Proiectul de Competitivitate din Moldova – finanțat de USAID și Guvernul Suediei.

