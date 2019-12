Surprize muzicale în prag de sărbători: Ansamblul "Plăieșii" a lansat un CD de colinde

Nicolae Gribincea are 39 de ani de activitate scenică, iar colectivul său de suflet, Ansamblul Etnofolcloric "Plăieșii", a sărbătorit recent 30 de ani de la fondare. În cadrul emisiunii "INTERSECȚII", ansamblul ne-a surprins cu cele mai noi creații.

În anul 2019, Ansamblul Etnofolcloric "Plăieșii" a împlinit 30 de ani de la fondare. Folcloristul, interpretul, profesorul și conducătorul ansamblului, Nicolae Gribincea, a mărturisit că în anul curent, colectivul a avut multe realizări frumoase, totul, datorită muncii asidue și dragostei pe care o poartă fiecare interpret în suflet pentru muzică.

"A fost un an de bun augur. Mult sau puțin am muncit rămână să decidă spectatorul, dar cu certitudine putem spune că tot ce am făcut a fost cu mare drag", a declarat Nicolae Gribincea.

În pragul sărbătorilor de iarnă, Nicolae Gribincea şi cei 15 „plăieşi” au lansat un dublu CD de colinde tradiționale inedite pe care l-au pregătit cu multă migală pentru a impresiona publicul.

"Este un CD de colinde tradiționale cântate în ceată bărbătească. Avem în repertoriu mai multe colinde, aici sunt doar 27 de colinde înregistrate. În total avem aproape 50 de colinde în repertoriul nostru. Pentru mine este o bucurie foarte mare pentru că noi am reușit să lansăm acest CD", a declarat Gribincea.

Vă propunem să vizionați versiunea integrală a interviului realizată în studioul Sputnik Moldova și să vă delectați cu cele mai frumoase colinde din repertoriul Ansamblului Etnofolcloric "Plăieșii".