Important: Ce schimbări se anunță pe piața forței de muncă

Ana Groza a declarat că Guvernul ar trebui să elaboreze un plan de acțiuni pe termen scurt și mediu privind accelerarea pregătirii lucrătorilor în funcție de necesitățile economiei și ale mediului antreprenorial. Expertul mai spune că autoritățile ar trebui să revizuiască prevederile Codului Muncii, care este un document perimat și constituie impedimente în desfășurarea unei activități antreprenoriale eficiente.

„Am avut un schimb de opinii și am conturat opt propuneri, ce trebuie să facă autoritățile pentru a îmbunătăți situația de pe piața forței de muncă. Consider că Guvernul, prin intermediul ministerelor de profil, cel al Economiei și Educației, va trebui să elaboreze un plan de acțiuni pe termen scurt și mediu pentru a accelera pregătirea lucrătorilor, în funcție de necesitățile economiei și al antreprenorilor. O altă prioritate ar fi creșterea numărului de specialiști în domeniului IT, finanțați de la bugetul de stat. De asemenea, sprijinirea întreprinderilor care implementează conceptul de învățământ dual, pentru a vedea mai clar care este contribuția financiară a statului la pregătirea acestor specialiști”, a punctat Ana Groza.

Directorul Executiv al Asociației Investitorilor Străini a vorbit și despre revizuirea prevederilor Codului Muncii, care este un document perimat și constituie impedimente în desfășurarea unei activități antreprenoriale eficiente. Toate aceste propuneri au fost expediate Guvernului și se vor regăsi în mai multe inițiative legislative.