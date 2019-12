Analist politic: Politicienii riscă să rateze șansa istorică de a dezvolta țara

Analistul politic Igor Volnițchi a analizat, în cadrul emisiunii ”ATITUDINI”, activitatea Guvernelor conduse de Pavel Filip, Maia Sandu și Ion Chicu.

Guvernul Sandu a deblocat asistența financiară externă, fapt care merită să fie apreciat. Totuși, multe așteptări importante ale cetățenilor au fost ignorate, consideră Igor Volnițchi.

”Cum se explică faptul ca un Guvern declarat pro-european a convocat doar o singură dată Comisia Guvernamentală pentru Integrare Europeana? Într-o perioadă destul de complicată pentru Republica Moldova, Comisia Guvernamentala pentru Situații Excepționale s-a întrunit doar o dată. Nu am văzut să se convoace Comisia pentru Integrarea Țării, or problema transnistreană rămâne o prioritate pentru guvernare. Nu am văzut să fie convocate comisii guvernamentale cu statut permanent, cum ar fi, de exemplu, cea care se ocupă de problemele copiilor aflați în dificultate. E adevărat, Guvernul Sandu a reușit să deblocheze finanțarea externă a țării noastre, dar aceasta este un rezultat prea modest pentru un Guvern față de care cetățenii au avut mari așteptări”, a opinat Igor Volnițchi.

De asemenea, Guvernul Sandu nu a reușit să întreprindă măsurile necesare pentru a împiedica drumul spre puterea politică a altor clanuri oligarhice.

”Plecarea lui Vladimir Plahotniuc de la putere a creat un minim de premise ca țara noastră să se dezvolte. Cei care dețin puterea politică trebuie să înțeleagă că li s-a oferit o șansă istorică și, dacă aceasta va fi irosită, dacă cetățeanul nu va resimți schimbarea spre bine promisă, mă tem că vom rămâne încă multe decenii într-o zonă gri, din perspectiva dezvoltării. Atâta timp cât democrația nu va fi funcțională, cât activismul civic nu va fi la nivel, va exista pericolul ca puterea politică să fie acaparată de alte clanuri oligarhice și nu e neapărat vorba de Vladimir Plahotniuc sau oameni din anturajul lui”, a explicat Igor Volnițchi.

Față de guvernarea învestită de coaliția ACUM-PSRM, Guvernul Filip a reușit să fie mai aproape de cetățeni, consideră Igor Volnițchi.

”Cu toate criticile, Guvernul Filip nu a fost unul rău, comparativ cu ce a urmat. Au fost implementate programe orientate social. Da, e adevărat, a existat acea amprentă oligarhică și acea influență exercitată din exterior, fapt care a afectat capacitatea Guvernului Filip. Despre Guvernul Chicu e prematur să facem concluzii. Sunt declarații și intenții bune, dar să vedem cum vor fi materializate. Vom putea aprecia actualul Guvern în primăvara anului 2020”, a relatat Igor Volnițchi.