Între vis și realitate: Primul Centru pentru persoanele cu sindromul Down - detalii

Deschiderea Centrului pentru persoanele cu sindromul Down – acest obiectiv și-l propune Asociația Obștească "Sunshine" pentru anul 2020.

În noul an, Asociația Obștească "Sunshine" își dorește să deschidă primul Centru pentru persoanele cu sindromul Down. Potrivit directoarei Asociației, Ala Burlaca, pentru a se integra mai ușor în societate, copiii care suferă de sindromul Down au nevoie de activități speciale, dar și de specialiști competenți.

"Nu există un asemenea centru de reabilitare și dezvoltare adaptat la nevoile pe care le au aceste persoane. Ne dorim un centru destinat copiilor mici, dar și adulților. Acolo o să ne adunăm, o să facem diverse activități. Avem planuri mărețe, dar este nevoie de susținerea autorităților și sperăm ca în anul 2020 să fie realizat acest vis", a mărturisit Burlaca.

Primii pași pentru realizarea acestui scop au fost făcuți încă în 2019. Astfel, Direcția Municipală pentru Protecția Drepturilor Copilului, în parteneriat cu Asociația Obștească "Sunshine" și Studioul Ingăi Ojog, au organizat o prezentare de modă cu participarea copiilor diagnosticați cu sindromul Down. Copiii au defilat pe podium în lumina reflectoarelor alături de modele cu experiență și au transmis toată dragostea, lumina, energia și căldura pe care o poartă în suflet.

În cadrul evenimentului, organizatorii și-au propus să colecteze fonduri destinate deschiderii Centrului pentru persoanele cu sindromul Down.

Anterior, șefa interimară a DMPDC, Lucia Caciuc Roșioru, a declarat în studioul Sputnik Moldova că prin acest proiect este dorită crearea unui spațiu prietenos persoanelor cu sindromul Down, dar pentru acest lucru sunt necesare resurse financiare.

"Am putea oferi spațiu, dar este necesară o reparație și dotarea cu echipamente. Ne vom implica și în proiecte și vom încerca să găsim bani din exterior. Sper și cred că în anul 2020 vom realiza acest scop și vom avea susținerea consilierilor municipali", a declarat Lucia Caciuc Roșioru.

Tot în 2019, Asociația Obștească "Sunshine" și interpreta Natalia Boboc au compus o piesă care a devenit imnul copiilor cu acest sindrom, fiind realizat și un videoclip. Astfel, copiii din Republica Moldova cu sindromul Down au deja imnul lor. Primul cântec dedicat acestor copii poartă denumirea "Oamenii Soarelui".

"Copiii cu sindromul Down mai sunt numiți și "copiii Soarelui", datorită bunătății și entuziasmului lor. Ca şi toți ceilalți copii, ei au nevoie de dragostea, atenția, bunătatea, căldura și prietenia celor din jur", a menționat anterior Ala Burlaca.

Pe 15 mai 2019, Asociația Obștească "Sunshine" a împlinit un an de activitate. Asociația este are drept scop soluționarea problemelor cu care se confruntă copiii care suferă de sindromul Down și susținerea părinților acestora.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.