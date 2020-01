Lucia Caciuc-Roșioru: Bilanțul anului 2019, priorități și provocări pentru 2020

Potrivit șefei interimare a DMPDC, Lucia Caciuc-Roșioru, anul 2019 a fost un an cu multe realizări, proiecte și colaborări. Ea s-a referit la cele mai importante realizări din anul trecut, afirmând că multe proiecte au fost realizate cu ajutorul organizațiilor neguvernamentale din afara țării, dar și cu susținerea Consiliului municipal Chișinău.

"În 2019 am lansat Serviciul municipal de asistență stradală, am organizat cea de-a II-a ediție a Festivalului dedicat persoanelor cu nevoi speciale, am dotat centrele de plasament cu mobilier nou și am deschis două centre comunitare, unde-și petrec timpul liber copiii după ore. Am bătut la ușa organizațiilor neguvernamentale din afara țării, din Italia, Franța, care ne-au susținut în organizarea mai multor activități inedite. Chiar dacă am reușit să facem multe lucruri, suntem conștienți de faptul că mai rămân încă multe de făcut", a spus Lucia Caciuc-Roșioru.

Anterior, Lucia Caciuc-Roșioru a declarat în studioul Sputnik Moldova că în anul 2020 autoritățile intenționează să deschidă două centre pentru copiii cu dizabilități: unul pentru copiii cu sindromul Down și altul pentru copiii cu boli rare.

Totuși, ea a menționat că cheltuielile pentru deschiderea unor astfel de centre nu pot fi suportate în totalitate de municipalitate, întrucât bugetul este prea mic pentru a acoperi toate necesitățile.

"Suntem conștienți că sunt prea mari necesitățile, pornind de la realitățile actuale. Ne vom implica și în proiecte și vom încerca să găsim bani din exterior. Vom realiza diverse activități din care vom încerca să acumulăm bani", a subliniat ea.

Lucia Caciuc-Roșioru a spus că pentru construcția unui astfel de centru, dotarea și salarizarea personalului, este necesară o sumă de două milioane de lei.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.