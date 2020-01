Tatiana Spînu lansează cartea "Suflete arse": Îmi place mai mult să stau singură …

În noul an, interpreta Tatiana Spînu se pregătește să lanseze romanul de dragoste intitulat "Suflete arse". Iată ce dezvăluiri a făcut tânăra în studioul Sputnik Moldova.

Pe 16 ianuarie curent, în incinta Bibliotecii "Onisifor Ghibu", la ora 17:00, va fi lansat romanul "Suflete arse", semnat de autoarea volumului Tatiana Spînu.

Tânăra scriitoare a mărturisit că a muncit mai bine de jumătate de an pentru ca această carte să iasă la lumina zilei, însă cel mai greu i-a fost să aleagă un titlu potrivit ce va captiva atenția cititorului.

"Anterior am intitulat romanul "De-aș mai vedea o dată", însă acest titlu nu i-a fost pe plac redactorului Constantin Șchiopu. M-am gândit mult care ar fi titlul potrivit și într-o noapte am visat cum cineva a șoptit: "Suflete arse". I-am scris la ora 5 dimineața redactorului și am convenit să lăsăm acest titlu", a povestit Tatiana Spînu.

Acesta este cel de-al doilea roman scris de tânăra interpretă, iar prima sa carte intitulată "Parfumul scrisorii tale" a surprins mulți cititori și se bucură de un succes enorm.

"Îmi este plăcut când primesc mesajele cititorilor care spun că au primit o plăcere deosebită citindu-mi romanul. Cel mai bun critic, dar și susținător este soțul meu. De asemenea, mama mea este acea ființă care m-a încurajat și a crezut în forțele mele mai mult decât mine", a spus ea.

Întrebată dacă își dorește să-și continue cariera muzicală, Tatiana a răspuns: "Acum îmi palce să stau singură, să scriu, să citesc în liniște. Timpul va arăta dacă voi reveni sau nu în lumea muzicii", a punctat tânăra.

Mai multe detalii despre romanul de dragoste "Suflete arse" aflați din interviul audio atașat.