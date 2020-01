În exclusivitate: Pavel Voicu, despre triplul omor de la Bălți - detalii

Autorul terifiantei crime de la Bălți ar fi un tânăr de 21 de ani din regiunea transnistreană. Acesta era angajat la o vulcanizare din orașul Bălți, iar ieri seara a făcut cunoștință cu una dintre victime, care l-a invitat în ospeție. Aceștia, împreună cu celelalte două victime, au consumat băuturi alcoolice până când între gazdă și tânărul din Tiraspol s-a iscat un conflict.

„Infractorul i-a aplicat mai multe lovituri stăpânului casei, care au fost fatale. Ulterior, pentru a ascunde urmele, i-a omorât și pe celelalte două persoane”, a declarat ministrul Afacerilor Interne pentru Sputnik Moldova.

Acțiunile ilegale nu s-au oprit aici. Inspirat, probabil, de filmele de la Hollywood, tânărul ar fi incendiat casa și ar fi fugit de la fața locului. Doar că la scurt timp a fost reținut și încătușat.

„La ora 06.40 de minute, poliția a fost informată că în urma stingerii unui incendiu au fost depistate trei cadavre cu semne de moarte violentă. Au fost întreprinse măsuri urgente, iar în scurt timp făptașul a fost identificat și reținut”, adaugă Pavel Voicu.

Acesta este reținut pentru 72 de ore și riscă închisoare de la 15 la 20 de ani sau detenţie pe viaţă. Deocamdată nu se cunoaște dacă tânărul are antecedente penale pe teritoriul regiunii transnistrene. În cazul în care acesta a mai fost certat cu legea, va fi pedepsit și pentru faptele anterioare.

„Acest caz se examinează sub toate aspectele, deoarece pentru noi este important cine este această persoană și dacă a mai comis și alte infracțiuni. Cert este că, deocamdată, această persoană nu figurează cu antecedente penale. Dar noi nu știm dacă pe teritoriul regiunii transnistrene nu a comis careva infracțiuni. Dacă se va stabili că această persoană are antecedente penale pe teritoriul regiunii transnistrene și cumva se ascundea în Bălți, nu va fi scutit de răspundere penală conform legilor Republicii Moldova. Rămâne să examinăm sub toate aspectele acest caz, pentru a stabili cronologic cum s-a întâmplat totul”, a menționat ministrul Afacerilor Interne.

Amintim că o femeie de 35 de ani și doi bărbați de aproximativ 44 de ani din municipiul Bălți au fost omorâți în cel mai barbar mod, noaptea trecută, după ce au consumat alcool cu cel care le-a luat viața.