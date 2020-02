Gata cu privilegiile: Pensiile judecătorilor vor fi indexate ca la muritorii de rând

Deputatul Vasile Bolea spune că, în cazul în care Parlamentul va modifica legislația, indexarea pensiilor pentru judecători și procurori nu se va face în funcție de evoluţia salariilor, ci conform criteriilor comune pentru toți pensionarii. Proiectul a intrat în procedură legislativă și a fost avizat de comisiile parlamentare, inclusiv de Comisia juridică, numiri și imunități.

„Prin acest proiect se propune un mecanism echitabil când pensiile judecătorilor și procurorilor vor fi indexate în baza regulilor generale aplicate pentru toți cetățenii. La ora actuală, indexarea pensiilor pentru judecători se realizează reieșind din salariul la zi a unui judecător în funcție. Guvernul propune ca această indexare să fie făcută în baza unor condiții generale, ca și pentru celelalte categorii de cetățeni, reieșind din indicele prețului de consum și a inflației în anul de referință”, a precizat Vasile Bolea

În prezent, legislația în vigoare stabilește că judecătorul care a atins vârsta de 50 de ani şi are o vechime în muncă de cel puţin 20 de ani, dintre care cel puţin 12 ani şi 6 luni a activat în funcţia de judecător, are dreptul la pensie pentru vechime în muncă. Aceasta este egală cu 55% din salariul mediu lunar, iar pentru fiecare an complet de muncă peste vechimea de 20 de ani - de 3%. Totuși, în total, pensia nu poate să fie mai mare decât 80% din salariul mediu lunar.