În exclusivitate: Pavel Filip - A dispus sau nu Plahotniuc anularea mandatului lui Năstase

Pavel Filip a fost întrebat în studioul Sputnik Moldova despre situația privind invalidarea mandatului de primar a lui Andrei Năstase și dacă le-a dat sau nu indicații judecătorilor fostul lider al PD.

„Nu pot să vă spun dacă a fost o indicație a lui Plahotniuc, pentru că la acea vreme nu am stat alături să văd dacă a fost o indicație sau alta. Dar cu certitudine vă pot spune că invalidarea alegerilor din Chișinău a zădărnicit toată munca mea de premier în trei ani de zile, muncă prin care am deschis ușile în cancelariile occidentale și am deblocat finanțările. După acea decizie nefericită, toate aceste lucruri s-au oprit”, a precizat fostul premier.

Pavel Filip a mai spus că procurorii ar trebui să facă mai multă lumină și să spună cine le-a dat judecătorilor acea indicație.

„Îmi pare rău de acea decizie pentru că a fost o încălcare gravă a legii, a fost depășirea oricăror limite imaginare care a zădărnicit toată munca guvernului” a punctat Pavel Filip.

Pe 25 iunie 2018, Curtea Supremă de Justiție a menținut decizia Curții de Apel prin care alegerile anticipate din Chişinău au fost invalidate.