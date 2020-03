Exclusiv! Piesa pe care nu a auzit-o nimeni: Ultima înregistrare audio cu Cătălin Caragea

Societatea a fost zguduită zilele trecute de moartea tragică și subită al lui Cătălin Caragea, solistul trupei 7 Klase - una dintre cele mai îndrăgite colective muzicale de la noi. Plecarea în neființă a talentatului interpret a lăsat multe semne de întrebare, suflete răvășite, durere, regrete și nedumeriri.

În dimineața acestei zile, în localitatea bunicilor săi, satul Malcoci din raionul Ialoveni, Cătălin va fi petrecut pe ultimul drum. La funeralii vor fi prezenți doar colegii de trupă, bunicul său și câteva rude apropiate. Așa o cer restricțiile acestor timpuri. De la ceremonie vor lipsi însă părinţii artistului, aflaţi în străinătate, care din cauza pandemiei de COVID-19 nu pot să-şi i-a rămas bun de la fiul lor.

Într-un interviu acordat pentru Sputnik Moldova producătorul trupei 7 Klase, Iurie Bădicu, a declarat că nici el și nici ceilalți membri ai trupei nu pot să-și explice cum a fost posibil să se producă o astfel de tragedie. Potrivit informațiilor, artistul ar fi recurs la gestul extrem de a-și pune capăt zilelor. De aproape trei ani, de când a fost formată trupa 7 Klase, nimeni nici măcar nu a bănuit faptul că acest tânăr ar putea avea asemenea gânduri. Totuși, Iurie Bădicu spune că a aflat din mai multe discuții despre faptul că interpretul a avut mai multe episoade depresive.

"Din discuții, am aflat că Cătălin au fost câteva tentative la 15 ani, a încercat să sară și peste fereastră, să bea și pastile. Au fost îndreptări și la psiholog. Noi, cei din 7 klase, nu cunoșteam și nici părinții nu ne-au anunțat despre această perioadă zbuciumată din adolescența lui Cătălin. Presupun că a fost o acutizare pe fundal general a problemelor adunate în sufletul unui artist sensibil, reminiscența nereușitelor din copilărie și adolescență, poate a lipsei de afecțiune, atenției sau a dragostei. Poate l-ar fi caracterizat ambiția de a schimba viața în culorile sale, dar nu așa cum a dat-o Dumnezeu. Enorm de mult regretăm că nu am cunoscut despre suferințele sale, dar pe altă parte ne bucurăm că necunoscând aceste lucruri am reușit să-i descoperim talentul lui, iar el va rămâne în memoria noastră un om frumos, așa cum și a fost de fapt", a spus producătorul trupei.

Întrebat despre destinul trupei după trecerea în neființă a solistului, Iurie Bădicu a răspuns că este prematur să contureze un viitor, iar o decizie în acest sens nu a fost luată deocamdată.

"Lovitura este prea cruntă și surprinzător de dureroasă. Dumnezeu știe ce va fi. Nu am atins subiectul acesta cu membrii trupei. Ne-am încurajat unul pe altul și urmează să vedem ce va urma [...]. Cert este că am avut multe planuri mărețe pentru acest an", a subliniat el.

Iurie Bădicu spune că ultima dată l-a văzut pe Cătălin pe 11 martie, atunci când au înregistrat în studio o nouă piesă, semnată de băieții trupei și pe care urmau să o lanseze foarte curând. Aceasta a fost ultima întâlnire în asemenea componență.

În post scriptumul acestui interviu puteți asculta în exclusivitate, accesând fișierul audio atașat, ultima înregistrare din studio a talentatului Cătălin Caragea. Este cântecul lui de adio pe care, cu regret, tânărul interpret nici nu a apucat să-l vadă finalizat.