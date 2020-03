Criza provocată de COVID-19: Ce vor reprezentanții ÎMM-urilor din Moldova

Podcasturi Criza provocată de COVID-19 - Ce vor reprezentanții ÎMM-rilor din Moldova

Propunerile asociațiilor de business din Moldova pentru diminuarea impactului crizei generate de pandemia de COVID-19 au fost discutate recent cu reprezentanții Ministerului Economiei și Infrastructurii. La ora actuală, 60% din forța de muncă din economia Moldovei este angajată în sectorul ÎMM-rilor.

Liliana Busuioc spune că un motiv de neliniște pentru întreprinderile mici și mijlocii este legat de achitatrea salariilor. Antreprenorii din diferite domenii, cum ar fi lanțul hotilier, centre educaționale, lanțul de frizerii, centre de agrement, inclusiv sportive sunt acum intr-o situație dificilă, pentru că sunt nevoiți să-și onoreze obligațiunile față de angajați, bugetul de stat și față de furnizori.

„Noi am evidențiat toate tipurile de probleme. Ele se referă, în mare parte, la măsurile compensatorii pentru taxele salariale. Am înțeles că Guvernul pregătește un pachet de măsuri pentru firmele care au trimis angajații în șomaj tehnic, inclusiv va fi prevăzut certificatul de forță majoră, așteptăm să vedem care vor fi propunerile acceptate. Totodată, înțelegem că situația se schimbă de la o zi la alta, menținem dialogul cu autoritățile pe diferite căi de comunicare, inclusiv pe platforma Consiliului Economic. La ora actuală, sectorul ÎMM are de soluționat trei probleme majore, repet, obligațiile financiare făță de angajați, față de bănci și față de furnizori”, a precizat Liliana Busuioc.

Directorul Executiv la Alianța Întreprinderilor Mici și Mijlocii din Moldova a mais pus că multe întreprinderi nu cunosc cadrului legal și nu au capacitatea să înțeleagă modificările care survin, pentru că unle dispoziții se schimbă în fiecare zi.

„Unele întreprinderi apelează la companiile de avocatură, unii activează parțial, iar alții trec în online, fiecare încearcă să se adapteze cum poate. Sectorul ÎMM nu așteaptă de la Guvern doar surse financiare. Noi avem și viziunile noastre pentru aplicarea măsurilor compensatorii și relaxare fiscală, inclusiv reeșalonarea taxelor care trebuie achitate. Avem o abordare diferențiată, pentru că la fiecare companie situația este diferită, sunt companii care se află într-o situație critică, în prag de faliment, dar sunt și companii care o duc bine, cum ar fi cele din industria alimentară”, a punctat Liliana Busuioc

Ministerul Economiei și Infrastructurii a declarat recent că instituția pregătește un set de măsuri anticriză pentru diminuarea impactului negativ al pandemiei asupra economiei naționale. Acesta a fost elaborat ținând cont de acțiunile implementate în țările europene afectate de criza pandemică precum și de propunerile din partea antreprenorilor din țară.