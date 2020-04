Nu a mai rămas mult: Când vor apărea în vânzare primele căpșuni moldovenești

Căpșunile care se vând astăzi în Moldova sunt de import. Vezi când vor apărea în vânzare primele căpșuni moldovenești și care ar putea fi prețul per kilogram.

Producătorii de căpșuni din țara noastră se pregătesc să strângă prima recoltă din acest an. Președintele Asociației „Pomușoarele Moldovei”, Aneta Ganenco, spune că primele căpșuni moldovenești ar putea apărea în vânzare săptămâna viitoare, iar acestea vor putea fi cumpărate atât în magazinele din țară, cât și în mediul online, direct de la producători.

„Prima căpșună o așteptăm peste o săptămână. Aceasta va putea fi procurată în rețelele magazinelor, dar și în mediul online. Pe pagina Pomușoarele Moldovei de pe Facebook avem o listă a producătorilor care pot face livrare la domiciliu”, a declarat președintele Asociației „Pomușoarele Moldovei”, Aneta Ganenco, pentru Sputnik Moldova.

Producătorii planifică să comercializeze primele căpșuni la un preț de aproximativ 80 de lei per kilogram.

„Noi sperăm să avem un preț de 80 de lei kilogramul la raft. Subliniez, sperăm, deoarece am văzut deja în magazinele noastre căpșună din Grecia care se vinde cu 58 de lei”, adaugă Aneta Ganenco.

Totuși, producătorii speră că cei ajunși la raft vor opta pentru aroma și gustul căpșunilor moldovenești.

„Desigur, căpșuna grecească nu are aromă ca a noastră, iar la gust este ca un castravete. Da, căpșuna noastră este mai moale, dar are gust, are aromă de căpșună”, conchide președintele Asociației „Pomușoarele Moldovei”.

