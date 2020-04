Ce greșeli trebuie evitate în spitale pentru a micșora numărul de infectați cu COVID-19

Expertul în sănătate publică Ala Tocarciuc crede că autoritățile ar trebui să se concentreze pe asigurarea securității biologice în spitale, pe un control mai rigid al fluxului de pacienți, pe redistribuirea resurselor umane și să evite amplasarea bolnavilor infectați în clădiri cu sisteme de ventilare învechite.

Ala Tocarciuc spune că managerii fiecărui spital trebuie să respecte instrucțiunile privind asigurarea securității biologice în instituțiile medicale, pentru a evita contaminarea pacienților care suferă de alte boli decât COVID-19.

„Noi trebuie să fim conștienți de faptul că în perioada de pandemie nu excludem venirea în spitale a pacienților cu boli cronice. Acești pacienți au nevoie de servicii medicale. Dacă avem un singur spital în raion, noi trebuie să fim siguri că un pacient adus după un accident nu se va contamina de COVID. Pentru asta există instrucțiuni privind asigurarea securității biologice în instituțiile medicale”, afirmă Ala Tocarciuc.

Expertul susține că managerii fiecătui spital trebuie să delimiteze clar zonele în care sunt tratați pacienții cu COVID-19 și ceilalți bolnavi, precum și zonele în care lucrătorii medicali sunt supuși dezinfecției.

”Este zona roșie unde sunt plasați doar pacienții cu COVID, acolo intră medicii în echipamente individuale de protecție. Există o zonă tampon, unde se decontaminează medicii la ieșire. De asemenea, există o zonă galbenă tranzitorie. Și, în sfârșit, este o zonă verde unde sunt plasați pacienții cu ate boli și nu au COVID. Dacă într-un spital sunt bine separate zonele și sunt modificate circuitele de intrare și ieșire în așa fel ca cei contaminați să nu meargă pe același coridor cu ceilalți pacienți, atunci riscurile vor fi minime. Pentru asta avem nevoie, la această etapă, de materiale dezinfectante, echipamente corespunzătoare și medici instruiți”, a punctat Ala Tocarciuc.

Faptul că ministerul de resort a decis că pacienții infectați cu COVID-19 cu forme ușoare vor primi tratament la domiciliu de la medicul de familie este un lucru bun, a precizat expertul.

„Avem la ora actuală în Moldova peste 1000 pacienți infectați cu COVID-19. Vă imaginați ce va fi, dacă cifrele vor crește vertiginos. Ar fi un flux enorm de infectați. Există așa o noțiune care se numește fuxul pacienților. Acest flux îl poți modela pe calculator, optând pentru cea mai optimă distribuire a acestor pacienți, reieșind din situația care este în prezent. Astăzi avem pacienți la Soroca, Ștefan Vodă, noi am decis să-i mutăm. Acum am găsit soluții, însă mâine componentele problemei se pot schimba, pot apărea alte focare. Ce vom face cu ele? Autoritățile ar trebui să dispună de scenarii de rezervă, iar în momentul necesar să activeze scenariul A, B sau C. Pentru fiecare raion trebuie să avem câte 2-3 scenarii de rezervă. Va trebui să adaptăm gândirea noastră și să gestionăm acest flux de pacienți”, a menționat Ala Tocarciuc.

Expertul mai spune că autoritățile ar trebui să-și fortifice capacitățile legate de resursele umane din sistemul medical.

„A trebui de fortificat capacitățile la capitolul resurse umane. Dacă avem anumite spitale unde există un management mai slab, cu un profil mai scăzut de boli infecțioase, eu aș fortifica componenta de resurse umane prin detașarea unor manageri sau coordonatori în zonele mai vulnerabile, ceea ce se numește redistribuirea la maximum a resurselor umane”, a mai spus Ala Tocarciuc.

Expertul în sănătate publică a mai declarat pentru Sputnik Moldova că o problemă care persistă, în contextul acestei pandemii, este faptul că majoritatea blocurilor spitalicești de care dispune statul au sisteme de ventilare sovietică, unde nu există filtre.

„Este un flux închis de aer în aceste spații, filtre staționare nu avem, virusul trece ușor de la un etaj la altul. Noi infectăm aceste spitale pe mult timp, nu ar trebui să contaminăm aceste spitale mari”, a precizat Ala Tocarciuc.

Ministrul Sănătății Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a precizat că pacienții infectați cu COVID-19 cu forme ușoare vor primi tratament la domiciliu, fiind monitorizați de medicul de familie. Această prevedere va intra în vigoare din 10 aprilie.

Tot mâine își va începe activitatea centrul de triere de la Moldexpo, iar în cazul în care numărul bolnavilor de coronavirus va crește, atunci ar putea să fie amenajate mai multe filiale.