Agricultor din raionul Orhei: Chiar de plouă cu lapte, grâul nu mai poate fi salvat

Alexei Ivanov este un fermier din raionul Orhei. El practică agricultura de mai bine de patru decenii și spune că un astfel de an secetos și dificil nu a mai văzut. Astăzi, când tractoarele lui trebuiau să roiască pe terenurile cultivate cu grâu, orz, rapiță, floarea soarelui și porumb, toată tehnica stă pe loc, angajații sunt în așteptarea precipitațiilor, iar fermierul stă acasă și numără pierderile din acest an.

„Iată stăm acasă. Ne păzim de coronavirus și așteptăm ploi. Niciodată nu mi s-a întâmplat că în această perioadă să nu avem ce face. Astăzi, practic, nu este posibil de efectuat nicio lucrare. Nici nu știm în ce parte să o luăm. Acesta este cel mai îngrozitor an. Noi nu am avut precipitații încă din toamna anului trecut”, a declarat Alexei Ivanov în cadrul emisiunii „La Ordinea Zilei” de la Sputnik Moldova.

Fermierul a semănat în toamna anului trecut grâu pe 280 de hectare - teren de pe care nu va strânge nimic.

„Noi am prins ploițele care au fost în toamnă și am semănat 280 de hectare de grâu, am efectuat toate lucrările la timp, am investit foarte mulți bani, dar dacă nu a fost ploaie, astăzi ne uităm la lanurile care sunt uscate și de pe care nu vom strânge nimic. Eu după mai bine de 40 de ani de experiență în agricultură pot spune că noi anul acesta nu vom avea grâu. Chiar să plouă cu lapte, grâul nu mai poate fi salvat. El este uscat complet”, adaugă Alexei Ivanov, fermier din Orhei.

Situația nu este mai bună nici în cazul orzului și a rapiței. Fermierul spune că și aceste culturi pot fi compromise, dacă în următoarele zile nu vom avea ploi.

„Noi avem și 100 de hectare de orz și 60 de hectare de rapiță, care la fel sunt afectate de secetă. În cazul acestor culturi, dacă vom strânge 2-3 „centinele” va fi bine. Și asta în condițiile în care măcar zilele acestea va ploua”, adaugă agricultorul.

Fermierul speră că măcar cele 300 de hectare de porumb și floarea soarelui vor fi salvate în acest an.

„Până recent am sperat că măcar din culturile de grupa a doua vom avea ceva, am semănat la timp, avem ieșirile și la porumb și la floarea soarelui, care deja suferă din cauza lipsei ploilor. În total am 150 de hectare de porumb și 150 de hectare de floarea soarelui. Dacă nu vom avea ploi în următoarele două săptămâni, le vom pierde și pe acestea”, conchide Alexei Ivanov.

Precizăm că ministrul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului a dispus efectuarea unei evaluări a situației reale a terenurilor agricole din întreaga țară. După finalizarea evaluării inițiate de Minister, Guvernul urmează să vină cu soluții pentru depășirea efectelor secetei hidrologice.