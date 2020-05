Centrul Municipal de Tineret, la prima aniversare: Realizări și perspective

Centrul Municipal de Tineret din Capitală a împlinit un an de activitate. Chiar dacă este o instituție creată recent, se bucură de popularitate în rândul multor tineri, care participă zilnic la diverse activități și se implică în proiecte.

Centrul Municipal de Tineret este o instituție creată în anul 2019, care oferă un complex de servicii comunitare adresate tuturor categoriilor de tineri, având misiunea de a asigura informarea, orientarea, consilierea și educarea acestora, contribuind la integrarea lor socială și profesională. Instituția prestează servicii gratuite tinerilor cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani precum: serviciul de voluntariat și participare, serviciul de dezvoltare personală și animare a timpului liber al tinerilor, serviciul de informare și documentare a tinerilor, Serviciul de orientare și ghidare în carieră a tinerilor.

În cadrul emisiunii "Sputnik Matinal", directorul CMTM, Petru Grecu, a dezvăluit că pe parcursul unui an de activitate au fost multe provocări, însă, datorită ambițiilor, muncii și eforturilor depuse de mai mulți oameni, astăzi centrul se bucură de un adevărat succes.

"În anul 2019 am început activitatea fără un buget. Tot ce planificam era cu suportul agenților economici și partenerilor noștri pentru a îndeplini obiectivele propuse. În premieră, în 2020, Consiliul Municipal Chișinău a aprobat un buget pentru activitățile Centrului. Acum este mult mai ușor să prestăm servicii de calitate și prietenoase tinerilor din Capitală", a declarat directorul CMTC.

Chiar și pe timp de pandemie Centrul își continuă activitățile și proiectele, doar că în regim online. Petru Grecu a remarcat că nici virusul nu a putut să-i oprească să realizeze lucruri deosebite împreună cu tinerii din Capitală.

"Acum, după un an, feedback-ul este foarte pozitiv. Tinerii și-au făcut prieteni, s-au redescoperit, au avut oportunitatea de a cunoaște lucruri noi despre voluntariat și educație non-formală. Noi nu ne-am dorit să pierdem contactul cu tinerii care au încredere în noi, de aceea ne-am conformat situației și am organizat un șir de activități în regim online: live-uri cu diverși specialiști, psihologi, dezbatem diverse teme interesante, organizăm un program extins de la distanță ce include opt cluburi de interese cu tematici diferite: motivaționale, film, dezbateri, sănătate ș.a.", a precizat tânărul.

De asemenea, directorul CMTC a menționat că pe parcursul unui an de activitate centrul a reușit să își atingă în mare parte scopul pe care îl are, și anume de a uni sub o platformă mai multe organizații de tineret din Chișinău pentru proiecte comune, activități care vin să dezvolte tinerii din municipiul Chișinău. Instituția se află într-o strânsă colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, nu în ultimul rând cu Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Chișinău.

Anterior, Pentru Grecu a declarat pentru Sputnik că în acest an în instituția pe care o reprezintă vor avea loc schimbări de importanță majoră. Tânărul s-a referit la finanțările care au fost destinate desfășurării activităților în cadrul Centrului, organizarea concursurilor pentru ocuparea funcțiilor vacante la patru servicii importante și lansarea mai multor proiecte inedite pentru tinerii din Capitală.

