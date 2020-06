Alții pot! Ce reguli trebuie să respecte copiii din Franța după redeschiderea grădinițelor

Începând cu 15 mai, în Republica Moldova a fost ridicată starea de urgență. De atunci, treptat, sunt scoase mai multe restricții, iar angajații din diferite domenii și-au reluat s-au urmează să-și reia activitatea. Totuși, grădinițele rămân închise, iar în contextul în care numărul zilnic de cazuri noi de infectări cu COVID-19 nu se micșorează, nu se cunoaște când instituțiile preșcolare își vor redeschide ușile pentru copii.

Un lucru este cert, părinții care au revenit la muncă nu au cu cine să-și lase preșcolarii. Autoritățile din Moldova ar putea lua însă exemplul statelor care, odată cu ridicarea mai multor restricții și revenirea angajaților la muncă, au permis și redeschiderea grădinițelor. De exemplu, în Franța, reluarea activității instituțiilor preșcolare este făcută treptat, cu un număr limitat de copiii în grupe și multe reguli ce trebuie respectate de copii, părinți și educatori.

„În Franța, carantina a fost scoasă pe 11 mai. Odată cu ridicarea carantinei, primăriile au avut libertatea de a redeschide treptat grădinițele și școlile. Astăzi, grădinițele activează, dar într-un regim mai special”, a ne-a mărturisit Elena Lungu, moldoveancă stabilită în Franța, a cărui copil frecventează o grădiniță de stat din Paris.

Astfel, grădinița pe care o frecventează Mihai, copilul Elenei, și-a redeschis ușile doar pentru un număr limitat de copiii, iar programul a fost redus la doar jumătate de zi.

Podcasturi Alții pot! Ce reguli trebuie să respecte copiii din Franța după redeschiderea grădinițelor

„Grădinița pe care o frecventează Mihai și-a redeschis ușile pe 14 mai, adică la trei zile de la ridicarea carantinei. Dacă anterior copiii stăteau la grădiniță toată ziua, acuma stau doar până la amiază. Părinții care vor ca picii lor să fie ținuți toată ziua, au posibilitatea să-i înscrie la un Centru de Activități, care este pe teritoriul grădiniței. Aceste servicii sunt cu plată, dar prețurile sunt pământești”, spune Elena Lungu.

Un lucru este cert, nu toți copiii au fost primiți la grădiniță. Prioritate au avut micuții a căror părinți muncesc în prima linie, adică în sistemul medical, educație, transport și poștă.

„În grupa lui Mihai, care este formată din 29 de copii, au revenit doar cinci copiii. Aici s-a dat prioritate copiilor a căror părinți sunt medici sau asistenți medicali, lucrează la poștă, în educație sau în transport. La fel, prioritate au avut și copiilor a căror situație este mai fragilă. De exemplu, Mihai frecventează grădinița chiar dacă noi nu muncim în domeniile menționate mai sus, deoarece el mai are careva dificultăți de exprimare în limba franceză. Având în vedere că socializarea și comunicarea este foarte importantă pentru această vârstă, el a fost inclus în lista prioritară”, adaugă Elena Lungu.

Potrivit intervievatei noastre, până ca grădinițele să fie redeschise, părinții au primit pe mail un protocol, în care se regăsesc toate regulile ce necesită a fi respectate cu scopul prevenirii infectării și răspândirii virusului.

„În fiecare dimineață, înainte de a merge la grădiniță trebuie să verificăm temperatură copilului. Dacă aceasta depășește 37,8 °C, copilul rămâne acasă. La fel, copilul rămâne acasă în cazul în care vreunul din membrii familiei acuză simptome asociate virusului”, adaugă Elena Lungu.

Și asta nu e tot. Fiecare grupa are o ora fixă de intrare ce trebuie respectată, astfel încât să fie evitate aglomerațiile.

„Ora de intrare pentru grupa mică este 8.20. La 8.30 intră grupa medie, iar la 8.40 - grupa mare. Părinții nu au voie să intre pe teritoriul grădiniței și nici nu avem voie să lăsăm trotinete sau alte jucării personale, iar la poartă sunt desenate marcaje pe asfalt, astfel încât să se respecte distanța socială atunci când așteptăm ca educatoarea sa preia fiecare copil în parte”, adaugă Elena Lungu.

Și dacă anterior toți copiii intrau în grădiniță pe ușa principală, astăzi, fiecare grupă are intrare separată.

„La intrarea în clasă copilul își dezinfectează mâinile cu gel hidroalcoolic. Fiecare copil are propria masă și scaun, amplasate la distanță de cele ale colegilor săi, fiecare are propriile materiale de lucru pe care nu are dreptul se la împrumute colegilor săi, iar după fiecare activitate, materialele sunt dezinfectate”, ne mărturisește Elena Lungu.

Și activitățile s-au schimbat odată cu redeschiderea grădiniței.

„Copiii nu mai au acces la jucăriile și cărțile comune, la fel, nu sunt organizate jocurile de grup. În pauza în care copiii ies afară se păstrează distanța socială. De exemplu, fiecare copil are tricicleta lui, cu eticheta pe ea. Pe coridoare și pe terenul de joacă sunt marcate săgeți care indică distanța socială. Vreau să vă spun că Mihai chiar adoră aceste săgeți și le respectă cu strictețe”, adaugă moldoveanca stabilită în Franța.

Masa nu se servește la grădiniță. Așa că fiecare copil trebuie să aibă pachet cu mâncare de acasă.

„Sticluța de apă și mâncarea este de acasă și este obligatoriu ca produsele să poată fi păstrate la temperatura camerei”, conchide Elena Lungu.

La fel, copilul trebuie îmbrăcat cât mai lejer pentru a se putea descurca fără ajutorul maturilor.

„Nu se permite încălțăminte cu șireturi, pantaloni pe elastic sau centură”.

Copiii nu sunt obligați să poarte mască, doar personalul grădiniței fiind înzestrat cu aceste accesorii.

„Aici chiar se recomandă ca cei mici să nu poarte măști, deoarece acestea ar putea influența negativ asupra respirației”, adaugă moldoveanca stabilită în Franța.

Cert este că până la redeschiderea grădinițelor, în fiecare instituție, precum și în fiecare grupă au fost făcute sondaje în care părinții și-au menționat opțiunile.

„Conform sondajului realizat în perioada carantinei, 35 % din părinții colegilor lui Mihai doreau să-și reintegreze copiii la grădiniță, 25 % nu doreau, iar 45 % au menționat că să vadă care vor fi măsurile de prevenire a Covid-19 luate de către autorități. Noi am fost printre cei care am optat pentru revenirea la grădiniță”, adaugă Elena Lungu.

Deși decizia nu a fost ușor de luat, moldoveanca spune că riscul infectării este peste tot.

„Mă întrebați de riscuri? Da, ele sunt, și ca părinte ești obligat să cântărești cu atenție toate riscurile în aceasta situație, dar cred că riscuri sunt și pentru acei copii a căror părinți fac naveta cu transportul public pentru a ajunge la muncă, riscuri sunt și pentru acei copii care rămân singuri acasă fără a fi supravegheați de maturi”, conchide Elena Lungu.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova