Un fost deputat propune soluția pentru a asigura stabilitatea politică a țării

În 30 de ani de Independență, Republica Moldova a avut 26 de Guverne. Doar în 2019 s-au schimbat trei Guverne într-un singur an.

Doctorul în istorie, fost deputat în patru legislaturi, Victor Stepaniuc susține că pentru a asigura o stabilitate în Republica Moldova este necesar ca Republica Moldova să treacă la un regim prezidențial, însă asta nu înseamnă dictatură. Victor Stenaiuc spune dacă partidele politice nu vor ajunge la o astfel de maturitate politică, atunci această instabilitate va dura mult, menționând că: ”Noi nu suntem astăzi pregătiți pentru o republică parlamentară, acesta este un cadou pe care noi nu-l prețuim”.

”Eu, când vorbesc despre o republică prezidențială, nu mă refer la o dictatură, să fiu înțeles corect. Republica prezidențială, la fel, presupune separarea puterilor și organizarea alegerilor, însă atribuțiile Parlamentului sunt nițel mai limitate, iar cele ale șefului statului - lărgite. Modelul american ar fi unul foarte bun pentru Republica Moldova, lucru care nu ar produce în fiece an alegeri și nu am avea trei Guverne într-un singur an. Numai un regim prezidențial ar putea asigura o stabilitate și nu este vorba de actualul președinte al țării, oricine nu ar veni după, ar trebui să aibă mai multe împuterniciri, căci e vorba de soarta acestei țări”, spune doctorul în științe istorice, fostul vicepremier Victor Stepaniuc.

În 30 de ani, am avut 26 de Guverne, acesta este unul dintre principalele motive care au împiedicat dezvoltarea Republicii Moldova în trei decenii de la Independență. Victor Stepaniuc mai adaugă că partidele politice ar trebui să se așeze la masa de discuții și să decidă aceste chestiuni, ori să fie organizat un referendum național la această temă.

