Vânzarea activelor statului este incertă: Ce vrea să facă Guvernul pentru a obține bani

Premierul Ion Chicu a spus în studioul Sputnik Moldova că sunt mici șansele statului de a obține bani din vânzarea unor întreprinderi incluse în programul de privatizare.

Chicu spune că în acest an cumpărătorii ar putea să ocolească Moldova pentru că ne aflăm în criză, iar Guvernul mizează pe ceea ce este cel mai solicitat pe piață, și anume terenurile din municipiul Chișinău.

„Noi avem lista aprobată încă în luna februarie, de atunci nu s-a vândut nimic, chiar dacă am avut tentative, pentru că am intrat în pandemie. La această etapă, apetitutul investitorilor de a procura întreprinderi este zero. De aceea, această sumă de 700 de milioane de lei inclusă în buget este sub un mare risc, iar șanse că vom acumula acești bani sunt minime”, a precizat Ion Chicu

Premierul mai spune că este vorba de sute de întreprinderi, iar din cele mai atractive este intenția statului de a privatiza întreprinderea Metalferos. Printre activele care nu vor fi privatizate, mai spune Chicu, se regăsec rețelele electrice din nordul țării, hidrocentrala de la Costești, patrimoniul național de la Cricova, Calea Ferată, Moldtelecom. Totodată, premierul declară că Executivul pregătește un program de vânzare, la preț de piață, a unor loturi de teren din Chișinău.

„Noi acum lucrăm asupra posibilități de a expune la vânzare unele terenuri din municipiul Chișinău care aparțin statului și se află în gestiunea unor ministere de forță, cum ar fi un teren mare de pe strada Vasile Lupu”, a precizat Ion Chicu.

