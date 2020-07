Care este adevăratul rol a lui Chirtoacă, Țîcu și Năstase în scrutinul prezidențial

Mai puțin de patru luni au rămas până la scrutinul prezidențial din toamnă. Până în prezent și-au anunțat oficial candidaturile liderul Partidului Unității Naționale, Octavian Țîcu, președintele Partidului Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, și liderul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, care va reprezenta Mișcarea Unirea.

Sondajele arată că niciunul din cei trei nu au șanse să ajungă în turul doi de scrutin, iar politologii și sociologii vorbesc despre rolul acestora în această cursă.

„La momentul actual, doar doi candidați au șanse reale de a câștiga acest scrutin. Este vorba despre liderul PAS, Maia Sandu, și șeful statului, Igor Dodon. Ceilalți candidați nu au șanse, deoarece s-au discreditat. Unii au creat probleme, conflicte, lucru ce nu le permite să obțină un raiting suficient de mare”, a declarat directorul companiei de consultanță și cercetare politică „Intellect Group”, Ian Lisnevschi, în cadrul emisiunii „La Ordinea Zilei” de la Sputnik Moldova.

Astfel, Octavian Țicu, Dorin Chirtoacă și Andrei Năstase nu vor face decât să disperseze electoratul ce centru-dreapta, care și așa este dezamăgit și indecis.

„Candidaturile lui Octavian Țicu și Dorin Chirtoacă la scrutinul prezidențial din această toamnă doar vor diviza electoratul de centru-dreapta. Noi avem experiența alegerilor din Chișinău, de anul trecut, când după certurile și învinuirile reciproce din primul tur, acea susținere a dlui Chirtoacă și a dlui Țicu pentru dl Năstase nu a mai însemnat nimic”, adaugă Ian Lisnevschi.

Cert este că nici primarul de Bălți, Renato Usatîi, nu ar avea șanse să ajungă în turul doi, în cazul în care s-ar antrena în această cursă.

„Partidul Nostru are probleme mari la capitolul „structura partidului”. Apropo, Partidul Șor are o structură cu mult mai bună decât a Partidului Nostru, plus că pentru a candida la prezidențiale trebuie să fii un politician național, ceea ce dl Usatîi nu este. Și noi știm, pentru orice campanie electorală tu trebuie să ai: timp, bani și oameni, iar dl Usatîi nu are niciunul din aceste elemente”, spune Ian Lisnevschi.

Amintim că scrutinul prezidențial a fost stabilit pentru 1 noiembrie. Sondajele făcute publice până în prezent arată că șanse reale de a câștiga acest scrutin au doar liderul PAS, Maia Sandu, și actualul șef al statului, Igor Dodon.