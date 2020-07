Descoperire uluitoare: Trei cranii de rinoceri fără corn, într-o carieră de nisip – Foto

Cunoscutul olar Vasile Goncear a făcut o descoperire de senzație la cariera pe care o are în proprietate în satul Hoginești - singura carieră de argilă pentru olărit și nisip pentru construcții.

© Photo : Vasile Goncear, poză din arhiva personal Descoperiri arheologice la Hoginești

Dintr-o simplă întâmplare, în timp ce efectua niște săpături pentru extragerea lutului, a observat câteva obiecte mari și neobișnuite în stratul de nisip. La început, olarul nici nu a intuit că acestea ar putea fi rămășițele unor animale care au trăit pe țărmurile noastre cu milioane de ani în urmă, crezând că sunt oasele unor pești mari.

"Din start am găsit o bucată din maxilar, iar pe parcursul lucrărilor - și un craniu. Am strâns mai multe bucățele de oase foarte vechi, care erau acoperite cu piatră. Nu se înțelegea exact ce sunt acele rămășițe, cert era că sunt foarte vechi și aveau o formă deosebită. Din acest motiv, am apelat la specialiști ca să efectueze câteva investigații. Cu o zi înainte ca aceștia să ajungă, am mai găsit un craniu întreg", a declarat pentru Sputnik autorul descoperirii.

Vasile Goncear spune că paleontologii au efectuat mai multe investigații o săptămână de zile, timp în care cunoscutul olar a avut grijă să-i ajute cu cazarea și s-a implicat activ în procesul cercetărilor. Olarul spune că a rămas surprins atunci când a auzit constatările specialiștilor.

"Era vorba despre rinocerii fără corn, rămășițele cărora se aflau în nisip aproximativ între 10-12 milioane de ani. Sunt două cranii de rinoceri maturi și unul de un bebeluș. Se presupune că au fost o familie", a relatat Vasile Goncear.

Potrivit lui, două relicve vor fi păstrate la muzeul "Casa Olarului", iar cea de-a treia descoperire își va găsi locul la Muzeul de Etnografie din Hoginești.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

