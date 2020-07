Un deputat din coaliția de guvernare solicită divizarea unui minister

Podcasturi Un deputat din coaliția de guvernare solicită divizarea unui minister

Deputatul Svetlana Rotundu a vorbit în studioul Sputnik Moldova despre separarea actualului minister al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. Acest subiect, spune ea, este examinat în cadrul Partidului Democrat, inclusiv se discută despre elaborarea unei inițiative legislative de divizare a acestui minister important.

„În opinia mea, ar fi bine ca Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale să fie separat, chiar dacă aceasta impune niște cheltuieli adăugătoare. Trebuie să avem un minister al sănătății aparte pentru că în această perioadă noi ne-am confruntat cu multe probleme sistemice pe care nu le-am cunoscut în domeniul public de sănătate. Consider că dacă am fortifica acest minister al sănătății el ar deveni o voce puternică a statului în relația cu cetățenii în această perioadă dificilă legată de pandemie. Domeniul sănătății este unul complicat, iar în perioadă de criză este nevoie de politici clare și eficiente în sănătate. Trebuie să vă spun că la partid am discutat despre acest aspect, probabil vom înainta și o inițiativă legislativă în acest sens”, a precizat Svetlana Rotundu.

În luna aprilie, curent Președintele Igor Dodon a declarat că Ministerul Sănătății ar putea fi separat de cel al Muncii și Protecției Sociale, iar fuziunea lor a fost o greșeală. Subiectul dat nu a fost discutat deocamdată în cadrul coaliței de guvernare.

În anul 2017, Ministerul Sănătății a fost comasat cu cel al Muncii, Protecției Sociale și Familiei.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova