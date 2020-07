Spectacolul "Femeia de nicăieri": Mulți s-ar putea regăsi în aceste istorii cutremurătoare

Durerile, trăirile, stările și emoțiile femeilor abuzate de partenerii săi sunt redate în cadrul unui spectacol deosebit, lansat de psihologul Liliana Chisari.

Autoarea ideii adună istoriile mai multor femei din țară care au nevoie de consultații psihologice. Poveștile lor sunt comune pentru multe moldovence, care sunt abuzate de partenerii săi, însă nu au curajul să rupă lanțul tăcerii.

"Am redat acea durere pe scenă pentru a încuraja femeile să spună NU violenței în familie. Am redat fiecare trăire a fiecărei femei. Am trăit acea stare a femeilor, am trecut prin mine viața lor. Desigur că le păstrez anonimatul, însă, cu regret, multe femei se vor regăsi în acest spectacol", a declarat într-un interviu penru Sputnik Liliana Chisari.

Spectacolul este realizat în colaborare cu tânăra interpretă Katy Rain și mai mulți actori talentați din Moldova.

Intrarea este liberă pentru toți doritorii.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

