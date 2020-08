Statul vrea să schimbe mecanismul de atragere la răspundere disciplinară a judecătorilor

Fadei Nagacevschi a vorbit în studioul Sputnik Moldova despre tentativele autorităților de a modifica legislația care se referă la atragerea la răspundere materială și disciplinară a judecătorilor.

După ce Guvernul a aprobat un proiect de îmbunătățire a mecanismului de regres pentru judecătorii care sunt implicați în dosare pierdute de Moldova la CEDO, Ministerul Justiției elaborează un proiect de îmbunătățire a modalitatății de atragere la răspundere disciplinară a magistraților. Actualul mecanism de sancționare pe linie disciplinară, spune Nagacevschi, este unul ineficient, birocratizat și nu oferă rezultate.

„Vom oferi instrumente și pentru ANI și CSM pentru a atrage la răspundere judecătorii. Actuala modalitate de sancționare disciplinară a judecătorilor durează de la un an până la doi ani, e atât de birocratizată și complexă. Eu, ca ministru, am deschis legea și am încercat să-i dau de capăt, de unde se începe și cum se finalizează procedura de atragere la răspundere disciplinară a unui judecător și am înțeles că acolo nu ajungi niciodată la o finalitate. De aceea, noi lucrăm asupra unui proiect pentru a îmbunătăți acest mecanism, pentru a avea o previzibilitate pentru că instrumentul este atât de bine creat ca să protejeze judecătorii și niciodată să nu-i poți atrage la răspundere, chiar dacă ei se fac vinovați”, a punctat Fadei Nagacevschi.

Recent, Guvernul a aprobat proiectul de lege care prevede perfecționarea mecanismului de aplicare a instituției regresului în contextul condamnării Moldovei de către CEDO, iar termenul de atragere la răspundere disciplinară a persoanelor vinovate constituie 5 ani.

