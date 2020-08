Povestea tinerei care a învins cancerul de col uterin: Mesajul adresat femeilor

Podcasturi Povestea tinerei care a învins cancerul de col uterin: Ce mesaj le adresează femeilor

În cadrul emisiunii "ATITUDINI" Victoria Condrat a vorbit despre experiența prin care a trecut atunci când a aflat că suferă de cancer de col uterin, mărturisind că i-a fost extrem de greu să depășească momentul în care a fost diagnosticată cu această maladie. Vestea i-a întristat mult și pe membrii familiei ei.

Victoria Condrat recunoaște că, până la depistarea cancerului de col uterin, a avut o atitudine nepăsătoare față de această maladie – exact ca și a multor femei din țara nostră, care cred că maladia le va ocoli.

"Nu pot spune că am fost cea mai exemplară femeie care să-și facă testul de rutină. Mii rușine să recunosc, dar este adevărul. Am depistat această maladie dintr-o simplă întâmplare. De mai mulți ani încercam cu soțul să concepem un copil. Când am decis să recurgem la procedura de fertilizare in vitro am făcut testul Papanicolau, iar după alte investigații mai detaliate mi s-a confirmat diagnosticul de cancer de col uterin în stadiul 1 B", a relatat ea.

Tânără își amintește și acum cu lacrimi în ochi de momentele când a aflat că suferă de această maladie, fiind supusă unui stres emotional foarte puternic, însă încrederea în sine, dorința de a lupta pentru viață și de a fi alături de cei dragi au ajutat-o mult în lupta cu această boală.

"Am avut noroc de un medic profesionist, care a fost foarte atentă și m-a susținut moral, a căutat soluții de tratament cât mai eficient. Am fost norocoasă să am oameni dragi alături, un cerc de suport extraordinar de frumos, iar din acest motiv practic nu am simțit povara acelei drame. Nu mi-a fost niciodată milă de mine, iar dorința mare de viață și optimismul pe care l-am avut mi-a fost de mare ajutor", a remarcat ea.

Victoria Condrat afirmă că a această lecție pe care i-a oferit-o viața i-a schimbat viziunile. Tânăra spune că este recunoscătoare întâmplării că a reușit să depisteze maladia la timp, să se trateze și să rămână în viață. În acest sens, femeia a venit cu un mesaj către toate femeile, remarcând importanța efectuării screening-ului întru depistarea precoce a cancerului.

"Am devenit mult mai responsabilă față de propria sănătate. A fost o lecție pe care nu mi-am dorit-o. Vreau să conving toate femeile să efectueze testul Papanicolau. Știu că multe dintre ele nu o fac din frică sau din necunoștință. Vreau să le conving că acest test le ia o jumătate de oră din viață. Dacă totuși se depistează ceva să știți că nu este o drama. Totul se tratează și cu cât mai devreme, cu atât mai bine!", a precizat Victoria Condrat.

De menționat că în prezent, Ministerul Sănătății desfășoară Campania "Păstrează sănătatea! Fă testul citologic!" prin care îndeamnă toate femeile din Moldova cu vârste cuprinse între 25 și 61 de ani să se adreseze la medicul de familie pentru efectuarea testului citologic (Pap-test), gratuit, în condiții de siguranță.

Mai multe informații aflați din interviul audio atașat.

Fii la curent cu toate știrile din Moldova și din lume! Abonează-te la canalul nostru din Telegram >>>

Privește Video și ascultă Radio Sputnik Moldova