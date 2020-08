Ce se întâmplă pe piața farmaceutică din Moldova pe timp de pandemie: Opinia expertului

Ala Tocarciuc consideră că industria locală de medicamente este încă una subdezvoltată și nu joacă un rol important pentru sistemul de sănătate din Moldova, așa cum se întâmplă în alte state din regiune. Expertul spune că statul ar avea nevoie de o viziune pentru a fortifica industria farmaceutică.

„Moldova se deosebește de alte pieți din țările CSI prin componenta foarte mică a producerii locale. Noi nu am reușit să depășim rata de 10% de producere locală în industria farmaceutică, iar dacă ne comparăm cu Ucraina sau Belarus, acolo produsele de import sunt la un nivel mai mic. Aici am avea nevoie de o viziune pentru că sunt sisteme farmaceutice de succes, în state mici, cum ar fi Slovenia sau Croația, care au dezvoltat industria de medicamente, iar acestea joacă un rol important în sistemele lor de sănătate, dar și pe piețele europene. Dacă noi consumăm 90% medicamente de import, am avea nevoie de o viziune cum aceste produse ajung pe piața noastră și cum noi avem acces la ele mai ușor”, a precizat Tocarciuc.

Ea consideră că Moldova este obigată să evalueze toate riscurile legate de livrararea medicamentelor din import, pentru că, spune expertul, la nivel global și regional pandemia a deteriorat foarte multe canale de livrare sau de distribuire a medicamentelor care existau anteror.

„Acum dacă ne uităm care este cea mai mare problemă pe care o are industria farmaceutică la nivel global, nu este fabricarea noilor medicamente, dar problema constă în canalele de livrare a acestora. Deci aici s-ar cere o inovație, pentru că există o disfuncție atât în canalele de livrare a substanțelor din care se produc medicamentele, cât și pentru medicamente fabricate. Trebuie să ținem cont de aceste tendințe la nivel global și de problemele care sunt în regiune, pentru ca noi să putem menține aceste stocuri strategice de medicamente în Moldova pe o durată de minim 90 de zile, poate și mai mult”, a punctat Ala Tocarciuc.

Un alt aspect la care s-a referit expertul în sănătate publică ține de mecanismul de formare a prețurilor. Ala Tocarciuc declară că prețurile la medicamente în Moldova sunt mari pentru că legislația permite acest lucru. Ea consideră că statul, prin Regulatorul de pe piața farmaceutică, ar trebui, la fiecare produs să monitorizeze canalele de livrare.

„Trebuie să vedem cum intră acest produs farmaceutic în țară și de ce el în Ucraina costă de 3 ori mai ieftin. Multe din ele nu sunt introduse în catalogul de prețuri, iar asta le permite importatorilor să utilizeze aceste coridoare pentru a le vinde la orice preț, ceea ce nu este corect pentru consumatori. Aici este de lucru pentru Regulatorul național”, a declarat Tocarciuc.

O altă problemă pe care o vede expertul este faptul că piața farmacetică din Moldova este dominată de componenta comercială și mai puțin de cea farmaceutică. Tocarciuc spune că unul din instrumentele care ar face ca piața de medicamente să nu fie dominată de latura comercială ar fi reducerea marjei de profit pentru companiile importatoare.

„ Piața noastră farmaceutică este una suprareglementată, pentru ca cineva să intre pe segmentul de vînzări cu amănuntul și suntem, invers, ultraliberali, avem multe farmacii, pentru că această piață s-a liberalizat, a dominat componenta comercială nu și cea farmaceutică, iar asta a influențat nu doar sistemul farmaceutic dar și sistemul medical. Aici este o problemă. Dacă reușim să diminuăm componenta comercială, atunci vom avea mai puține farmacii și calitatea serviciilor farmaceutice ar crește. Multe farmacii stau sub această ghiliotină comercială, sunt obligate de patroni să propună medicamentul cel mai scump. Așa ceva trebuie de exclus. Cum? Încă nu știm. Juriștii, farmaciștii, economiștii trebuie să se gândească. Unul din instrumente ar fi marja de profit, adică limitarea profitabilității. Acesta este un instrument de control ca farmaciile să nu fie dominate de interesul comercial. Noi ne străduim să controlăm pețurile, dar nu avem pârghii pe tot segmentul de livrare. Chiar dacă avem catalogul de prețuri, asta nu ne permite să avem un control de 100% la costul medicamentelor”, a concluzionat Ala Tocarciuc.

Moldova importă în proporție de 90 la sută produse farmaceutice, iar 10% revin producției locale. Cifra de afaceri pentru piața farmaceutică din Moldova se cifrează la 4 miliarde de lei.

